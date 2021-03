Biztonságosnak és hatékonynak minősítette az Európai Gyógyszerügynökség az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem közösen kifejlesztett koronavírus-elleni vakcináját – jelentette be az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség.

Az uniós hatóság továbbra is hangsúlyozta, hogy e Covid-19 elleni vakcina előnyei meghaladják a kockázatokat. Álláspontjukat a vérrögképződésről szóló jelentések kivizsgálása után fogalmazták meg, miután 13 uniós ország leállította az AstraZeneca oltásának használatát az esetleges veszélyes következmények miatt. E jelentésekben az Európai Gazdasági Térség harminc országának ötmillió lakosára vonatkozó adatai szerepeltek, köztük 30 olyan esettel, amikor szokatlan vérrögproblémákat regisztráltak. Elsősorban az agyi vénás trombózis eseteire koncentráltak - írta a Reuters.

Az EMA úgy értékelte, hogy nincs ok-okozati kapcsolat az oltás és a vérrögök kialakulása között, az oltás nem hordoz magában ilyen jellegű kockázatot, ugyanakkor további vizsgálatokat tart szükségesnek egyfajta véralvadási zavar kialakulásával kapcsolatban, mert itt még nem tudták teljesen kizárni az összefüggést - jelentette be a szervezet igazgatója, Emer Cooke. Azt tanácsolják, hogy aki oltás után véralvadási problémákra utaló tüneteket észlel magán, azonnal forduljon orvoshoz és mondja el azt is, hogy milyen vakcinát kapott. Az országok hatóságait pedig arra kérik, hogy az egyes problémás eseteket továbbra is szorosan kövessék nyomon.

Frissíti az EMA az oltással kapcsolatos irányelveket is, hogy megfelelő információk szerepeljenek a potenciális kockázatokról mind a betegtájékoztatóban, mind az egészségügyi szakembereknek szánt használati leírásban.

A gyógyszerügynökség szakértői mindazonáltal nem foglaltak állást abban az ügyben, hogy ezek után lehet-e folytatni az oltást azokban az országokban, ahol átmenetileg nem használják az AstraZenecát. "A mi felelősségünk annak meghatározása, hogy az előnyök felülmúlják-e a kockázatokat, az országok dolga, hogy ennek birtokában megalapozott döntést hozzanak" - jelentették ki.

A World Health Organization (WHO) szerdán közleményt adott ki, amelyben az AstraZeneca oltásának használatát biztonságosnak nevezték.

Az AstraZenecával való oltás leállítása a vakcinaellátás nehézségeivel is sújtott európai országokban komoly aggodalmakat keltett. Akik viszont használják, azok közül volt, aki a máshol raktárban álló készletekért jelentkezett be.

A magyar álláspont Müller Cecília országos tisztifőorvos közlése szerint az, hogy amíg az EMA biztonságosnak ítéli a vakcinát, addig Magyarországon is használják. A protokollja egyébként a közelmúltban változott meg a használatával kapcsolatos külföldi tapasztalatok alapján: az eredetileg csak 18-59 év közöttiek oltására engedélyezett AstraZeneca vakcinával már a 60 év felettieket is olthatják a háziorvosok.

Nyitókép: MTI/Bús Csaba