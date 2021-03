Automatikusan meghosszabbodik a korlátozások március 22-i határideje

A kormány március 5-i rendeletében határozott a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról, ez alapján vezették be a kötelező közterületi maszkhasználatot, zárt be az üzletek legnagyobb része, álltak le a szolgáltatások, és váltottak például az általános iskolák digitális tanrendre. A 104/2020 (III. 5.) kormányrendelet legfontosabb intézkedéseit a záró rendelkezések szerint március 22-ig lehet alkalmazni.

Ezért várta mindenki a szerdai kormányülést, majd a csütörtöki Kormányinfót, hogy kiderüljön, maradnak-e a korlátozások a továbbra is tomboló koronavírus-járvány közepette, és ha igen, akkor meddig hosszabbítja meg őket a kormány. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban csak arról beszélt, hogy egyelőre szó sem lehet lazításról, mindenkinek továbbra is be kell tartania a szabályokat, és minél több embert be kell oltani.

A március 22-i határidő meghosszabbítása azonban sok embert és vállalkozást is érint, hiszen nem mindegy, hogy meddig szünetelnek a szolgáltatások, tartanak zárva a boltok.

A kormányrendeletet figyelmesen elolvasva azonban kiderül, hogy mindenféle újabb szabályozás nélkül is tovább élhetnek a korlátozások. Ugyanis hiába szerepel benne, hogy az intézkedéseket március 22-ig lehet alkalmazni, van benne egy 16. § is, amely csak március 22-én lép életbe, és ez így szól: "A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja."

Ez pedig azt jelenti, hogy március 22-től is hatályban marad a kormányrendelet, benne minden érvényes szabállyal, és jelen állás szerint ez akár május 23-ig így maradhatna. Természetesen a kormány közben hozhat olyan új szabályozást, amely felülírja ezeket, a mostani korlátozások fenntartásához azonban nem kell semmit sem tennie.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila