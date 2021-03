Beadás helyett most tényleg ládában fog várakozni sok AstraZeneca-oltás?

Belgium megkereste az AstraZeneca gyógyszergyárat azzal a kéréssel, hogy juttassa el hozzájuk azokat a koronavírus elleni oltásadagokat, amelyeket bár más államok részére tartanak fenn, a vakcina esetleges mellékhatásaitól való félelem miatti felhalmozódtak és csak a raktárakban várakoznak.

Világszerte 24 állam döntött már úgy, hogy felfüggeszti az oltás adását addig, míg megnyugtató bizonyítékokat nem kapnak arra nézvést, hogy annak még sincs veszélyes mellékhatása. Egyes országok egyáltalán nem oltanak vele, míg mások annak a szállítmánynak a használatát függesztették fel, amellyel kapcsolatosan aggályok merültek fel.

"Felvettem a kapcsolatot az AstraZenecával és megkérdeztem, lehetséges-e felhasználnunk a felesleget, amennyiben van. Ha hozzájuthatunk ezekhez a dózisokhoz, akkor használni is fogjuk őket"

– fogalmazott Wouter Beke flamand egészségügyminiszter a flamand parlamentben.

Hogy pontosan hány adag "extra" vakcináról lenne szó, és ez miként befolyásolhatná a flamand, valamint a belga immunizációs programot, az még nem tiszta, mondta el Beke szóvivője a Brussels Times-nak.

"Érdeklődést mutattunk a normál esetben más országok számára szállítandó adagok irányába, amelyeket most, hogy sok helyen felfüggesztették azok beadását, nem használnak fel. Ez fontos jelzés volt" – tette hozzá.

Az egészségügyminiszter elmondta, értesülése szerint az AstraZeneca foglalkozik az üggyel, egyelőre az EMA, az európai gyógyszerengedélyezési ügynökség visszajelzésére várnak. Beke úgy vélekedik, bár sok ország leállította az oltás adását, valójában

mihamarabb szeretnék újraindítani azt.

Belgiumban – sok európai országgal ellentétben – nem állították le az AstraZeneca oltásával való immunizálást. Az ország az EMA ajánlását követi a téren: a szervezet bár ismételten vizsgálja a vakcinát, úgy fogalmazott, hogy annak előnyei messze felülmúlják adásának esetleges mellékhatásait.

Eddig nem találtak ok-okozati összefüggést a vérrögösödés és az oltás használata között: a tromboembóliás esetek előfordulása a vakcinázottak között megfelel annak az aránynak, amely általánosságban a társadalomban is megfigyelhető. A WHO is továbbra is ajánlja az oltást. A vérrögösödés Ér sérülése által vagy anélkül is kialakulhatnak a szervezetben vérrögök, úgynevezett trombusok.

Ha a trombus az ér átmérőjének több mint 75 százalékát elfoglalja, jelentősen csökken a véráram és az oxigénellátást.

Ha az elzáródás 90 százalékos, szöveti elhalás, infarktus következhet be.

Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka