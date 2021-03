Újrafertőződés – Rossz hír az idősebb koronavírusosoknak

A Lancetben közölt tanulmány szerzőgárdájának tagjai úgy találták, hogy azok, akik átestek a koronavíruson, hat hónapig biztosan védettséget élveznek: a fél év elteltével végzett vizsgálatokon azt állapították meg, nincsen jele annak, hogy csökkent volna esetükben a védettség szintje. Azt találták azonban, hogy az újrafertőződöttek körében leginkább 65 év fölöttiek vannak – írja a CNN.

Az újrafertőződést négymillió ember körében vizsgálták: az első hullámban március és május közt, illetve a második hullámban szeptember és december közti megfertőződéseket vették számba. Több mint 11 ezer az első hullámban pozitívat tesztelő ember közül mindössze 72-en kapták el ismételten a betegséget. A kutatók úgy találták, hogy a

65 év fölötti korosztályban 47 százalékos a védelem az újrafertőződéssel szemben, míg a fiatalabbaknál ez 80 százalékos.

Megállapításuk nem váratlan, mivel az idősek immunrendszere gyengébben működik, mint a fiataloké: a kutatási eredmény arra mutat rá, hogy az idősebb generáció esetében fontos akkor is betartani az óvintézkedéseket, ha valaki már átesett a koronavíruson.

Amy Edwards fertőzőbetegség-szakértő szerint az idősebbek esetében tapasztalható visszaesés a védettségben nagyon komoly különbséget jelent.

"Azt gondolom, ez az eredmény megmutatja, miért fontos minden hatvan év fölöttit beoltani attól függetlenül, hogy átesett-e a megbetegedésen"

– mondta Edwards.

Rosemary Boyton és Daniel Altmann immunológusok szerint aggasztó, amit a kutatócsoport feltárt.

"Az újrafertőződéssel szembeni 80 százalékos védelem, amely mindössze 47 százalékra zuhan idősebb korban, aggasztóbb, mint a korábbi kutatások által bemutatott értékek. Ezek is megmutatják, hogy a koronavírussal szemben megszerzett természetes nyájimmunitás messze van tőlünk, ezért csak a globális, nagy hatékonyságú oltásokkal történő immunizálás jelenthet megoldást" – fogalmaztak.

A kutatók négymillió dánon elvégzett 10,6 millió koronavírusteszt eredményeiből dolgoztak. A kutatók úgy vélik, jó hír ebben a helyzetben is, hogy az mRNS-oltások erős védettséget tudnak kialakítani. A kutatás eredményeit ugyanakkor annak tudatában kell értékelni, hogy tavalyi adatokon alapszik, amikor még nem jelentek meg azok a variánsok, amelyek sokkal fertőzőbbek és képesek újrafertőződést is generálni. Adatok az újrafertőződésről

A brazíliai Manaus újrafertőződéseit is a helyi variánsnak tudják be.

Amerikai adatok szerint már a variánsok megjelenése előtt újrafertőződött a betegségen korábban átesett tengerészkadétok 10 százaléka.

Az oltás nyújtotta védelem újrafertőződés ellen a kutatók reménye szerint jobb lesz.

Nyitókép: pexels