"Hiányos tájékoztatás", "totális cenzúra" - orvosok kritizálják az oltási kampányt

Hiányos vagy félrevezető a lakosság tájékoztatása az oltásról, totális cenzúra van – ezt írta Facebook-oldalán a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezetének elnöke. Szijjártó László szerint az oltások központi elosztásánál is zavar van. A Somogy megyei elnök pedig a regisztráció nehézségeire panaszkodott a Népszavának.

Kanka Andor, a MOK Csongrád Megyei elnöke az InfoRádiónak azt mondta: a legnagyobb gond, hogy pontatlan az oltandók háziorvosokhoz küldött listája.

„Nem jó betegeket értesítenek ki... az egyik probléma, hogy

a központi regisztráció és a háziorvosoknak leküldött beteglisták nagyon nehezen követhetőek, és nem tűnnek teljesen logikusnak”

– fogalmazott.

Az országos kollegiális vezető háziorvos szerint az oltásra regisztráltak listáját a Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelő küldi a praxisoknak. Azt is innen kapják meg, hogy ki számít krónikus betegnek. A központi nyilvántartásban ugyanis a kórelőzmények alapján ezt egy kód jelzi. Békássy Szabolcs is azt mondta, az oltás akkor lenne gördülékenyebbek, ha a háziorvosok pontosabb listákat kapnának.

„Nagyon fontos szempont, hogy

a háziorvosi praxisok lássák azon betegeik listáját is, akit már beoltottak.

Ezt az igényünket jeleztük az országos oltási munkacsoport felé, és az az örvendetes, hogy jövő héttől már megkapják a praxisok ezeket a listákat is – jegyezte meg. – Illetve javaslatot tettünk arra, hogy az oltási listák, amiket eddig hétről hétre péntekenként kaptunk meg, gyakrabban érkezzenek meg, így e héttől kezdődően már a keddi és a pénteki napokon hozzá foguk jutni.”

Szerinte az is könnyíti az oltások szervezését, hogy a megyei védelmi bizottságokban már a háziorvosi szakma képviselői is helyet kapnak. Békássy Szabolcs arról is beszélt: ha tömegesen áll majd rendelkezésre az oltóanyag, önkormányzati oltópontokra is szükség lehet, addig a helyhatóságok adminisztrációs munkatársakkal segíthetik az oltási programban résztvevő orvosokat.

„A múlt héten dupla sebességgel tudtunk haladni, mint az uniós átlag, ezzel továbbra is

az uniós ranglista előkelő második helyén vagyunk.”

– György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője szerint ütemesen és folyamatosan zajlik az oltás, az egyetlen nehézséget az jelenti, hogy nincs megfelelő mennyiségű vakcina.

„A következő héten a háziorvosoknak a rendelőikben tíz regisztrált ember oltására van lehetőségük, ismétlem, 5-6 nap alatt tíz embert tudnak beoltani a rendelőjükben, mivel nincs több vakcina” György István hangsúlyozta: ha lesz elég vakcina, óránként akár 4-5 ember beoltását is le tudják bonyolítani.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás