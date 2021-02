Kiderült, miért nem rendelt a kormány több Moderna oltást

A héten megjelent lapinformáció szerint Magyarországnak több Moderna vakcina járna a közös uniós beszerzésből, mint amennyit a kormány lekötött, vagyis az 1,7 millió adag helyett 3,5 millióról is szó lehetne. Eddig nem érkezett egyértelmű válasz arra, miért van ez így. Végül szombaton az RTL Híradó kérdésére a Koronavírus Sajtóközpont közölte: a Prizer és a Moderna oltóanyagának nagyon hasonló a hatásmechanizmusa, de

a Pfizer kedvezőbb szállítási feltételeket és vásárlói árat tudott biztosítani, így eddig a kormány nem látta szükségességét a további Moderna oltóanyagok megvásárlásának.

Az RTL kérdezte a kormányt, hogy tervezik-e további Moderna-vakcinák beszerzését, de nem kaptak választ.

Korábban úgy volt, hogy Izrael oltásdiplomáciai ügyködésének részeként kaphat 5000 oltást Magyarország is, ám ezt a programot indulása után leállították. Mint az Infostart is megírta, összesen százezer adagnyi Moderna-oltást tervezett Izrael a segítségét kérő országoknak adományozni, melyért cserébe diplomáciai támogatást kívánt volna meg (vagy már kapott korábban) az érintett államoktól, ám kritikák sora érte a zsidó államot a programmal kapcsolatosan.

Kérésére szerepelt a listán Csehország is, amely kapott is vakcinákat Izraeltől, ezekkel a hadsereg tagjait immunizálták, továbbá Guatemala és Honduras felé is elindultak a szállítmányok még a program lefújása előtt.

A Moderna oltása – csakúgy, mint a Pfizeré – mRNS alapú, és már jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség.

A nyugati vakcinákon túl

2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm oltóanyag fog érkezni a következő 4 hónapban. Az első kínai-vakcina szállítmány már itt van, oltják is: 550 ezer adag vakcina érkezett, amely 275 ezer ember oltását teszi lehetővé ezekben a napokban. A következő félmilliós szállítmány márciusban érkezik.

Oroszországból 1 millió ember oltására elég Szputnyik-vakcinát vár Magyarország 3 hónap alatt. Az első, 20 ezer ember oltására elegendő szállítmány február elején megérkezett, és a regisztrált 60 év felettiek oltására felhasználták a megyei kórházak oltópontjain. Hétfő este pedig újabb 100 ezer ember oltásához elég vakcina érkezett, amelyet egyelőre az NNK vizsgál.

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötöttünk le több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd