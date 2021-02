Csehország kapott vakcinát Izraeltől, mi nem

Összesen százezer adagnyi Moderna-oltást tervezett Izrael a segítségét kérő országoknak adományozni, melyért cserébe csak diplomáciai támogatást kívánt volna meg az érintett államoktól. Magyarország mellett több afrikai állam, valamint Olaszország, Guatemala és Honduras is kaphatott volna ötezer adagot az oltásból. Szerepelt a listán az MTI szerint Csehország is, amely kapott is vakcinákat Izraeltől, ezekkel a hadsereg tagjait immunizálták. Valószínűleg nem ők lesznek az egyetlenek, akik mégis hozzájutnak az oltáshoz, mivel Honduras és Guatemala felé is elindultak már a szállítmányok még a program befagyasztását megelőzően.

"Benjamin Netanjahu elszámolási kötelezettség nélkül kereskedik az izraeli állampolgárok oltásaival, melyekért adójukkal fizettek. Úgy viselkedik, mintha egy királyságot vezetne, nem pedig demokratikus államot" – írta az üggyel kapcsolatban a Twitteren Beni Ganc védelmi miniszter, a Kék-Fehér párt elnöke, Netanjahu koalíciós partnere. Ugyanitt később üdvözölte a program befagyasztásáról hozott döntést.

Netanjahu korábban még védte a programot, akkor úgy érvelt, hogy Izraelnek van maradék, fel nem használt Moderna-vakcinája.

"Ezzel jóakaratot vásárolhatunk, úgy hiszem. Intelligens döntésnek tartom... Sok mindent kaptunk már sokféle területen, amit most nem fogok kifejteni, de mindezért cserébe most oltást adhatunk"

– fogalmazott.

Ganc szerint ugyanakkor megfelelő fórumon kell a felesleg elosztását megszervezni, nem Netanjahu egyéni döntési felelőssége erről határozni, írja a Reuters.

Riyad al-Maliki palesztin külügyminiszter korábban politikai megvesztegetésnek és erkölcstelen tettnek nevezte Netanjahu döntését, melyben más országok humanitárius igényét használja ki. Izrael a palesztin területek részére eddig kétezer adagnyi oltást adott át, azzal érvelve, hogy ők saját maguk a felelősek a palesztinok ellátásáért. A régióban 5,2 millió palesztin él.

A Palesztin Nemzeti Hatóság eddig

mindössze 32 ezer adag oltással tudott immunizációba kezdeni,

melyben az egészségügyi dolgozókat immunizálták. Az izraeliek arról beszélnek, az oslói egyezmény értelmében a palesztinok beoltása a nemzeti hatóság feladatköre. Gáza és Ciszjordánia lakossága a COVAX által szállítandó védőoltásokban bízhat csak, miközben ezeken a területeken rekord alacsony számban tesztelnek, így a pozitivitási ráta mindkét területen 20 százalék fölött van.

Vakcinadiplomáciáról nemcsak Izrael esetében beszélhetünk: Oroszország, India és Kína helyi gyártású vakcináival is igyekszik magának támogatást és szimpátiát szerezni, miközben a nyugati fejlesztők által készített vakcinákból limitált mennyiségben áll rendelkezésre készlet.

