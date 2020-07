Komoly károkat szenvedtek el a magyar járművek

Nagyjából 2 százalékkal nőtt a biztosítók bevétele a kötelező gépjárműfelelősség-biztosításból tavaly, míg a kárfelhasználás majdnem 7 százalékkal nőtt - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból, amely kgfb káreseményeket összegezte, és amelyről a Napi.hu írt.

A kárfelhasználásra 94 milliárd forintot fizettek ki, ami történelmi rekord.

A felmerült, de még be nem jelentett károkkal együtt a károk összege elérte a 114 milliárd forintot. Az egy káresemény során kifizetett kárösszeg is tovább emelkedett, átlagosan 576 ezer forintra, és ez szintén rekordnak számít.

Összesen 163 529 kgfb-s káresemény történt tavaly, 5,5 ezerrel több mint 2018-ban, de messze nem a legrosszabb adat az elmúlt húsz évet vizsgálva.

A biztosítók és az alkuszok korábban már jelezték, hogy növekszik a kárgyakoriság, és az egy kárra jutó kifizetések összege is folyamatosan emelkedik. A háttérben egyrészt az emelkedő bérek, és az emiatt megugró rezsióradíjak állnak, de szerepet játszik a forint gyengülése, ami miatt a szervizek által felhasznált import alkatrészek ára folyamatosan nő. A személyi sérüléses baleseteknél is egyre többet kell fizetniük a biztosítóknak, és az is rontotta a statisztikákat, hogy az emberek tavaly a javuló gazdasági mutatók mellett többet autózhattak.

A kárgyakoriság csökkent, igaz, csekély mértékben: tavaly 2,97 százaléknak volt káreseménye, míg 2018-ban 3 százaléknak. A személygépjárműveknél 3,26 százalékról 3,21 százalékosra csökkent ez az arány.

Azok a kocsik okozzák a legtöbb kárt, amelyeknek a legnagyobb a teljesítménye. A 38-50 kilowattos autóknál a kárgyakoriság 2,72 százalékos, a 180 kilowattosnál nagyobbaknál már 3,76 százalékos.

Egy átlagos személyautó 523 ezer forintos kötelezős kárt okozott tavaly.

A legkisebb kategóriájú, 37 kilowatt alatti autókkal okozták a legnagyobb károkat, átlagosan több mint 682 ezer forintot kellett kifizetni.

A motorosoknál a kárgyakoriság kevéssel nőtt. Az átlagos kárösszeg a baleseteknél tavaly megközelítette a 650 ezer forintot, a 70 kilowattosnál nagyobb gépeknél pedig már közel járt a 900 ezerhez is. Kiderült az is, hogy egy átlagos, 12 kilowatt alatti teljesítményű robogóval okozott kgfb-s káreseménynél 420 ezer forintos fizettek a biztosítók. Gondot jelent, hogy sok ilyen járműnek nincs kötelezője.

A tömegközlekedési eszközök is baleseteznek, a leggyakrabban a trolik és a csuklós buszok érintettek. A buszoknál 13 százalék körül alakult a kárhányad.

A 20-79 férőhelyes buszok a leginkább veszélyesek. Bár ezek közül évente csak minden hetedik-nyolcadik okoz balesetet, ha hibáznak a sofőrök, annak súlyos következményei vannak: az átlagos okozott kár tavaly is megközelítette a 1,5 millió forintot.

A kamionok esetében több mint 1,5 milliós az átlagos kárfizetés, és ezek közül minden ötödik okozott balesetet a sofőr hibájából.

Nyitókép: Pixabay