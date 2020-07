Kemenesi Gábor virológus: jobb az óvatosság a strandokon

Itthon egyelőre nincs mitől tartani, de az európai járványügyi helyzet változásával nőtt a behurcolás kockázata is, ezért fontos az önfegyelem: ne most akarjunk külföldön nyaralni - mondta a 24.hu-nak Kemenesi Gábor virológus, a PTE Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa, a Koronavírus Kutató Akciócsoport tagja. Szerinte a belföldi mindennapi védekezés gyakorlatában nincs szükség változásokra.

Egyelőre nincs megalapozott tudományos kutatási eredmény arról,

hogy az alapvetően cseppfertőzéssel, illetve most már a WHO által is elismerten beszédkor, illetve kilégzéskor a levegőbe kerülő aeroszolcseppecskékkel terjedő vírus mennyire fertőzőképes medencékben és a természetes vizekben. Az már kiderült, hogy bár a szennyvízből kimutatható az vírus örökítőanyaga, azonban többnyire nem fertőzőképes ebben a közegben.

Kemenesi Gábor szerint feltehetően hátrányosan hat a vírusra a medencék klórral kezelt vize, tavaknál, folyóknál, tengernél pedig a felhígulás nagyon fontos tényező. Az is egyénileg változó, hogy mekkora a megfertőződéshez szükséges vírusszám az egyes emberek esetében. Még ha ez meg is van a vírushordozótól a vízbe került nyálban, kérdéses, mennyi jut el belőle más fürdőzőkhöz. A virológus szerint ha ez jelentős lenne a járványban, már látnánk ilyen fertőzéseket.

Ettől függetlenül is kiemelten

fontosnak tartja a strandokon is szociális távolság megtartását - különösen a büféknél való sorban álláskor, illetve a pihenőhelyek megválasztásakor -, a fertőtlenítést és esetenként a maszkviselést.

A virológus nem kívánta kommentálni a kormány által bevezetett utazási korlátozásokat, szerinte az operatív törzsnek rendkívül nehéz döntéseket kell meghoznia. Kemenesi Gábor szerint a tavaszi tapasztalatokból kiindulva már most lehet készülni az őszre, a járvány várható második hullámára.

Nyitókép: MTI/EPA/Yonhap