Zárka és házi őrizet között ingáztatja a jog a Viking Sigyn kapitányát

Mit csinált a nagy hajó kapitánya? – egy ország kérdezhette ezt 2019. május 29-én este, lefekvéshez készülődve, vagy a másnap reggeli keléskor, amikor az internetes, tévés híradásokban azt látta, amint egy hatalmas szállodahajó a Duna budapesti szakaszán észak felé haladva a Margit hídnál utolért, majd maga alá fordított egy nála sokkal kisebb turistahajót.

A pontosan egy éve történt Hableány-tragédiának – és ezt aligha gondolta volna bárki – ma is a fenti kérdés az egyik legtitokzatosabb rejtélye, ugyanis nem elég, hogy rengeteg változat látott napvilágot a Viking Sigyn szállodahajó kapitányi hídján történtekről a szörnyű percekkel kapcsolatban, de a nyomozóhatóságok máig sem tudták egyértelműen összerakni a Duna története egyik legnagyobb hajókatasztrófájának mozaikdarabkáit.

Ékes bizonyítéka ennek, hogy a svájci zászlóval úszó szállodahajó kapitányának pere azóta sem kezdődött el, épp szerdai információ, hogy azt újabban szeptember 8-ra halasztották.

De vissza a kezdetekhez!

Egy évvel ezelőtt ezen a napon este a 135 méter hosszú, 11,45 méter széles, 95 szobás szállodahajó este 9 óra 5 perckor utolérte és maga alá fordította a Margit hídnál a Hableány turistahajót, amelyen 33 koreai turista és kétfős magyar személyzet utazott. A Duna hullámsírjából csodával határos módon 7 ember mégis kikerült élve, 27 nem, egy koreai nőt pedig máig nem találtak meg.

A történtek után a rendőrség azonnal tényfeltáró munkához látott, egyelőre ismeretlen tettes ellen, halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedési mulasztás miatt.

Alig 24 óra leforgása alatt a nyomozók arra jutottak, hogy Jurij C.-t gyanúsítottként azonnal ki kell hallgatni; őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását is. A kapitány a kihallgatását követően panasszal élt a gyanúsítás ellen, az őrizettel ekkor viszont még nem volt problémája. Tagadta a szabályszegést és mindent, amit a terhére róttak. Ügyvédje, M. Tóth Balázs még azt is közölte a sajtóval, hogy 44 éve hajózó védencének soha korábban nem volt semmilyen balesete. (Ez később csak félig bizonyult igaznak, egy hónappal korábban ugyanis, mint kiderült, egy hollandiai hajózása alkalmával nekimentek egy olajtartályhajónak, igaz, a kapitány nem ő volt.)

A Fővárosi Törvényszék a tragédia harmadnapján – első fokon – eldöntötte, hogy a kapitány letartóztatásba kerül, ugyanakkor azt is, hogy

15 millió forint óvadék ellenében kiengedhető.

A nem jogerős végzés ellen az ügyészség azonnal fellebbezett, Polt Péter legfőbb ügyész pedig kiemelt üggyé nyilvánította a nyomozást, amely a közlekedési ügyekkel foglalkozó VI. és VII. kerületi rendőrök kezébe került, de egy 60 fős, rutinos nyomozócsoportot kaptak maguk mellé, és több ezer oldalnyi nyomozati iratanyag készül.

Az ügyészség dolgozott, június 6-án pedig elő is állt a bombahírrel: a kapitány a baleset után adatokat törölt a telefonjáról, ám a másodfokon eljáró bíróság helybenhagyta az elsőfokú döntést, így az ukrán hajós nyomkövetővel, budapesti tartózkodással elhagyhatta zárkáját – a Viking Sigyn szállodahajó pedig már rég Budapestet. Az is gyorsan kiderült: az ukrán kapitány nem állt semmilyen tudatmódosító szer hatása alatt.

Három héttel a tragédia után olyan információk kerültek a sajtó birtokába a nyomozati anyagból, melyek szerint Jurij C. a tragédia pillanataiban éppen szelfizett a Viking Sigyn egyik utasával, és csak az ütközés után kérdezgette a felé kiabálók információi alapján a közelében lévő utasoktól, hogy mi történt. Erre utalhat, hogy az ütközést követően még 50 métert haladt a Dunán "felfelé" a szállodahajó, majd megállt, és "csurgott" – épp arra, amerre a túlélők menekülni próbáltak –, ezt követően pedig 800 méterrel feljebb a pesti oldalon kikötött. A rögzített hangfelvétel is arra enged következtetni, hogy valaki kikapcsolta a radar vészjelző hangját – arrafelé 15-20 hajó is "parkolt" vagy közlekedett tisztes távolban, ezekre mind bejelezhetett az eszköz –, ez pedig a sűrű esőben végzetesnek bizonyult.

Július 29-én a Kúria – ügyészségi kérésre – megsemmisítette a korábbi ítéletek "óvadékos" részét, így két nappal később a 64 éves hajós mehetett vissza a börtönbe.

Augusztus 30-án a Fővárosi Törvényszék újabb egy hónappal meghosszabbította a kapitány fogvatartását, de az ügyészség ennél többet akart – három hónapot –, így végül év végéig "rendeződni" látszott Jurij C. "sorsa".

A nyomozási bíró október végén mégis szabadlábra helyezte őt, így újabb bűnügyi felügyeleti időszak következett; érdekesség, hogy a Hableány-ügy nyomozásának befejezéséről épp aznap éjszaka tájékoztatta a nyilvánosságot a Fővárosi Törvényszék.

Újbóli letartóztatását a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelte el december 16-án, idén január 20-án viszont megint szabadlábra került,

a Fővárosi Törvényszék megítélése szerint ugyanis elegendő kényszerintézkedés a házi őrizet az ukrán hajós esetében.

A kapitánnyal szemben a korábbi vád vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező, gondatlan veszélyeztetése volt; az általa irányított hajó szabálytalanul kísérelt meg előzést, nem is jelezte ebbéli szándékát, és az előírt oldaltávolságot sem tartotta be. Az ukrán férfi viszont valószínűleg tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés veszélyeztetése és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása miatt áll majd bíróság elé.

Az előkészítő ülést március elején még meg tudták tartani, azonban a járványhelyzet miatt szeptemberben folytatódik az ügy a bíróság előtt a per első tárgyalási napjával.

A kapitány öt és fél percnyi idővel nem tud elszámolni a tragikus pillanatokból, ez alatt egy kilométert haladt a hajómonstrum.

A cserbenhagyás vádja nélkül is 2-8 éves szabadságvesztés várhat az ukrán kapitányra.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton