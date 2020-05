Percről percre – a koronavírus-járvány hírei pénteken

2020.05.01. 07:35

Lesz második járványhullám - jelentette ki a kormányfő a Kossuth rádiónak adott május 1-jei interjújában; a kérdés számára és a szakemberek előtt is csak az, nagyobb lesz-e, mint az első. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy most nem rendkívüli jogai vannak a kormánynak, hanem a sebességnövelésre van lehetősége.