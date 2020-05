Jókora átalakítás Brüsszelben

Az intézkedéseket a koronavírus-járvány miatti korlátozások részleges feloldásával összefüggésben hozzák meg - jelentette be pénteken a brüsszeli polgármester szóvivője.

A belga főváros belső körgyűrűjén belüli részen - amely majdnem teljesen magába foglalja a történelmi óvárost - a legtöbb utca szűk, emiatt a járdája is nagyon keskeny. Így, hogy ezután a gyalogosok az úttesten is mehetnek, könnyebben be tudják tartani a társadalmi távolságtartás szabályát. A gépjárműveknek elsőbbséget kell majd adniuk a gyalogosoknak és a bicikliseknek.

A járványügyi korlátozásokat hétfőtől oldják fel részlegesen Belgiumban, de a dpa hírügynökség szerint nem világos, hogy ezeket az új közlekedési szabályokat mikor vezetik be a brüsszeli belvárosban, ugyanis ehhez új táblákat kell kihelyezni és felfestésekre is szükség lesz az úttesteken. Amikor ezek is megtörténnek, a belváros összes közlekedési lámpája sárgán fog villogni. Az új szabályokat három hónap után felülvizsgálják.

Wafaa Hammich szóvivő azt mondta: az új szabályokat nem az autósok ellen hozták meg, hanem a karanténból kimozduló lakosokat arra szeretnék bátorítani, hogy gyalog vagy kerékpárral közlekedjenek gépjárművek helyett.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet