Így oszlott meg a benzinkutak árcsökkentése

A koronavírus okozta olajár- és keresletcsökkenés március 4-én éreztette először komolyabban a hatását a hazai benzinkutakon. Akkor 9 forinttal csökkent a benzin és a gázolaj ára is, azóta előbbi mintegy 100, utóbbi 70 forintnál tart - írta a Napi.hu. A lap a Holtankoljak.hu számára adato szolgáltató több mint 1150 benzinkút adatai alapján utánanézett, hogy a nagykereskedelmi áresés mennyire jelent meg az egyes kúthálózatok egyedi áraiban. Arra jutottak, hogy ahol korábban is drágán lehetett tankolni, ott most is relatíve drágább az üzemanyag. A kutak túlnyomó többsége egyébként a benzin és a gázolaj esetében is átlagos mértékben csökkentette árait

Az adatok szerint március 2-án a benzin átlagára 386,9 forint volt, április 21-én pedig 290,4 forint. Vagyis az átlagos áresés 96,5 forint volt.

Az autósok a legtöbb helyen 97-99 forintos csökkenéssel találkozhattak.

A körkép szerint mindössze 62 olyan töltőállomás volt, ami csak 70-90 forint között csökkentette az árait - feltételezhetően azért, mert nincsenek versenyhelyzetben - kistelepüléseken vagy 4 sávos út mellett működnek. A kutak között vannak magán (fehér) állomások, OIL!, Mol, Lukoil, Mobil Petrol, OMV és Avia hálózathoz tartozók, vagyis lefedik szinte a teljes magyar piacot.

A lap 284 olyan kút van, amely 90 és 96 forint között csökkentette árait, tehát még kicsivel az átlag alatt. Messze a legnagyobb halmazba (723 kút) azok tartoznak, akiknél a mérséklés 97-99 forint közé esett, vagyis kicsivel többet engedtek az átlagnál, 77 kút pedig 100 és 111 forint közötti csökkentésről döntött, vagyis valamiért jelentősebb mértékű engedményeket tett a vásárlók felé. Ezek inkább nagyobb városi, Budapesti vagy autópályás kutak, ahol vélhetően többen megfordulnak.

A gázolajnál az árak 63,1 forinttal 394,3 forintról 331,2 forintra csökkentek az elmúlt hetekben. Mivel ez az üzemanyagfajta a teherfuvarozásban és a mezőgazdaságban is fontos, ezért élesebb verseny a kutak között még vidéken is. A benzinkutak több mint fele (665 kút) 64, további 128 töltőállomás pedig ennél is többet engedett, mintegy két tucatnyi helyen 70 forintnál nagyobb volt az árcsökkentés. Az adatok szerint 151 kút árai 49 és 59 forint forint között csökkentek, de túlnyomó részüknél 55 forintnál magasabb ez az összeg, további 211 helyen 60 és 63 forint között változott az ár.

A cégek szerinti bontásból kiderül, hogy mind a benzin, mind pedig a gázolaj esetében legtöbbet az egyébként is olcsó Envi és Auchan kutak engedtek, így ott az átlagos benzinár már április 21-én 280, a gázolajár pedig 320 alatt volt. Legkevesebbet a Mobil Petrol és az OIL! engedett, bár ők sem tartoznak a legdrágábbak közé.A semmilyen lánchoz nem tartozó fehér kutak szintén nem túl drágák, a benzin esetében a már említett két lánc után ők engedték a legtöbbet, a gázolaj esetében viszont átlagosan mondható az áresés. A nagy, és jellemzően nem is túl olcsó láncok, mint a Mol, a Shell és az OMV a középmezőnyben állnak az árcsökkentést tekintve.

Nyitókép: Pixabay