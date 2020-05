Tiszeker Ágnes: ezért nem volt több a dopping a karantén idején

A remények szerint már május első felében újrakezdődhetnek itthon a doppingellenőrzések – jelezte az InfoRádiónak adott interjúban Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője.

"Minél gyorsabban szeretnénk újraindulni, már lépéseket is tettünk, tárgyaltunk az osztrák kollégákkal, ők egy-két héten belül tervezik a kezdést. Van egy kiváló protokolljuk, amit ismerős korlátozó intézkedések mellett hoztak meg. Ezt figyelembe indulnánk újra" – mondta., de pontos időpontot nem árult el, de csak azért nem, mert a sportolóknak bármikor készen kell állniuk az ellenőrzésre.

"Nagyon fogunk vigyázni arra, hogy mind a sportoló, mind az ellenőr egészségét maximálisan védjük" – szögezte le Tiszeker Ágnes.

Nagyjából két hónap marad így majd ki az ellenőrzésekből, ezért adja magát a kérdés, hogy nem jár-e a sport doppingfertőződésével. A MACS vezetője azonban nem lát ebben kockázatot:

"Nem véletlenül maradt ki két hónapnyi ellenőrzés, hanem egészségügyi vészhelyzet miatt, ami azt jelenti, hogy

az edzésmunkában legalább annyira korlátozva voltak a sportolók, mint mi az ellenőrzések kivitelezésében."

Amíg úgy tűnt, hogy idén júliusban olimpia lesz, más volt a motiváció, más volt a felkészülés, mint most, az új helyzetben, amikor edzésre szinte nincs is lehetőség, csak szabadtéren vagy otthon. Ráadásul a felkészülési vagykvalifikációs versenyekről sem tudni, mikor lesznek, ezért a motivációkat sincs mihez ütemezni.

Idén eddig négy magyar sportoló – három birkózó és egy vízilabdázó – lehetséges doppingvétsége

ügyében kezdeményezett eljárást a Magyar Antidopping Csoport.

Tiszeker Ágnes arról is beszélt, hogy mintegy 200 olyan sportoló van a világon, aki az olimpia halasztása miatt letölti doppingvétség miatti büntetését és elvileg ott lehet a jövőre halasztott olimpián, még ha ez sok versenytársnak érthetően fáj is. Más kérdés szerinte, hogy ezek a sportolók tudnak-e olyan edzettségi állapotba kerülni jövő nyárra, hogy kiverekedjék magukat Tokióba, és ott helyt is álljanak, mert efelől vannak kétségei.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd