Müller Cecília: kórházi dolgozók terjeszthették a koronavírust Tatabányán

Még mindig nyílik az olló a felgyógyultak és a megbetegedők között, de már egyre lassabban. Az operatív törzs pénteken, május 1-jén is a közvélemény elé állt friss bejelentéseivel.

Gion Gábor pénzügyminisztériumi államtitkár a tájékoztatón elmondta, a hiteltörlesztési moratórium világszinten is egyedülálló lehetőségként lépett érvénybe Magyarországon, "mindenkire vonatkozik, lakosságra és vállalkozásokra egyaránt, az év végéig, nem csak 3 hónapig" - tisztázta.

Aláhúzta, a moratórium automatikus, csak annak van tennivalója, aki továbbra is törlesztene.

A folyószámlahitelekre és a hitelkártyákon lévő hitelekre is van moratórium, de ezeket szerinte érdemes fizetni továbbra is, mert ezek kamata igen magas.

Ő maga is, mint elmondta, a hitelkártya hitelét továbbra is törleszti, ez online beállítható.

Be is és ki is lehet lépni a hitelmoratóriumból menet közben.

Arról még beszámolt, a magánszemélyek 40 százaléka tovább fizeti hiteleit, a vállalkozásoknál ez a szám 60 százalékos, ami szerinte arra utal, hogy a lakosságot és a vállalkozásokat is jó állapotban érte a válság, a lakosság megtakarítása pedig 12 százalék volt az éves jövedelemhez képest.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az ismert friss számok közlését követően elmondta még, 983 ember fekszik kórházban a koronavírus miatt is, 49-en vannak lélegeztetőgépen.

Most kell szerinte az óvatosság, a mértékletesség, nem szabad lazítani, egymást veszélyeztetni.

A budapestieket és a vidékieket is arra kérte, a számukra érvényes szabályokat tartsák be, a másfél méteres távolságot mindenütt be kell tartani ott, ahol nem egy háztartásban élőkről van szó. A maszk viselése a tömegközlekedésben és a boltokban kötelező, az időseknek pedig a 9 és 12 órai idősávot ajánlotta, amikor kimozdulhatnak, együtt a vásárlással.

A tatabányai kórházzal kapcsolatban - ahol teljes felvételi zárlatot kellett bevezetni - elmondta, a zárlat ideje alatt a betegellátás folyamatos, minden betegségtípussal lehet jelentkezni a kórházban.

"Voltak olyan egészségügyi dolgozók, akik betegen végezték a munkájukat, nem kizárt, hogy ennek köze volt a fertőzés terjedéséhez" - mondta Müller Cecília.

Május elsejéről is beszélt: "emlékezzünk vissza arra a korszakra, amikor sokan voltak munkanélküliek, a munkanélküliség kockázati tényező, fontos, hogy munkát végezzünk minden nap. Továbbra is

javasoljuk, a járvány időszaka idején az online munkavégzés lehetőségét tartsák fenn a munkáltatók!

Mindenképpen csak egészséges ember vegye fel a munkát azok közül, akinek be kell menni. Se köhögve, se tüsszentve, se lázasan nem dolgozhat a munkavállaló" - mondta. Az értekezletek elhagyására is kérte a munkáltatókat, illetve azok online térbe áthelyezésére.

Továbbra is fontosnak nevezte a helyes fertőtlenítést, a szereknek megfelelő koncentrációban és a megfelelő ideig kell jelen lenniük. Fontos továbbá a szellőztetés, illetve a szellőztetőgépek tisztítása.

A sporttevékenységek újraindításáról elmondta, kellő távolságot kell tartani, az eszközöket fertőtleníteni kell.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, már megjelentek a Magyar Közlönyben lévő új szabályok, amelyek május 4-től érvényesek. Nyomatékosította,

a budapestiek továbbra is csak nyomós indokkal hagyhatják el lakhelyüket.

A vidékiek a szabad téri szolgáltatóhelyeket igénybe vehetik.

A felsőoktatási intézmények újranyitásával kapcsolatban a rektorok hozhatnak döntést, de a kollégiumokat nem nyithatják ki.

Sportversenyek zárt kapuk mögött szintén lehetővé válnak.

Az önkormányzati szigorító jogosítványok ezen a hétvégén újra érvényben vannak.

Aki a védőintézkedések megszegői szabálysértést követnek el, ezzel kapcsolatban elmondta, az elmúlt napon 751 új hatósági házi karantént rendeltek el, továbbra is sok a szabályszegő.

A kijárási korlátozásokat megszegőkkel szembeni intézkedések száma egy nap alatt 1051 volt, összesen már több mint 40 ezer ilyenre volt szükség.

Kérdések

- Hogyan változik a rendőri feladatok végzése vidéken?

- A rendőrség megkezdte a felkészítést, az eligazítást már megtartották. A vendéglátóhelyek ellenőrzésétől nem tudnak eltekinteni.

- A Pesti úti idősotthonban állítólag november óta nem volt orvos. Igaz ez?

- A vizsgálat zajlik.

- Vidékre elindulnak most a budapestiek?

- Az új rendelkezések május 4-től lépnek életbe. Onnantól külön szabályok vonatkoznak Budapestre, Pest megyére és vidékre. Az új szabályok betartása rendkívül fontos, ezért nincs tervben, hogy az önkormányzatok lehetőséget kapnak később is saját szabályok megalkotására.

- Vízpartok: mi a jövő?

- A jövő héttől lehetséges a strandok igénybevétele. A vízben nem terjed a vírus, a strandoknál még kevésbé, mivel klór van ott. Tartani kell a két métert, és nem lesz többletkockázat. Szükségünk is van már egy kis D-vitaminra.

- Sokan jelzik egyes lapoknak, hogy februárban a koronavíruséihoz hasonló tünetek jelentkeztek náluk. Lehet ez?

- Lehetséges. Ezt már nem tudjuk megmondani utólag. Nem zárható ki. Ezt egy szerológiai vizsgálat eldönthetné.

- Mikor kezdik végre széles körben a vérplazma-terápiát?

- Ez egy kutatás, most kezdődött. Valószínűleg ígéretes eredményeket tudunk felmutatni. Amíg ebből általános terápia lesz, még sok időnek és tapasztalatnak kell összegyűlnie. Rengeteg mindennek kell együttállnia. Ha sikeres lesz, akkor mindenki mindent megtesz, hogy gyorsuljon a folyamat.

- Sajtóinformációk szerint még várják a teszteket Tatabányán. Igaz ez?

- Nem.

- Lehet, hogy a fővárosak kiáramolnak vidékre kávézni, sétálni?

- Bízunk abban, hogy Budapestet csak alapos indokkal hagyják el. Ezt rendőrök fogják ellenőrizni.

- Az üzletek korlátozott nyitvatartása csak Budapestre és Pest megyére vonatkozik?

- Igen.

Nyitókép: A koronavírus-járvány miatt védőfelszerelést viselő dolgozó a kínai Naton Biotechnology vállalat arcmaszkokat gyártó pekingi üzemében 2020. április 29-én. Az üzemben eddig ortopéd sebészeti eszközöket készítettek, és 2020 februárjában álltak át a védőmaszkok gyártására, amelyekből naponta körülbelül ötmillió készül. (MTI/EPA/Vu Hong)