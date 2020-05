Zongorista vendéget fogad szombat este Ákos

Egy zenés beszélgetés lesz látható Ákos szombat esti Karanténnaplójában, a Kossuth-díjas előadóművész vendége a zenetanár-kórusvezető Balásy Szabolcs lesz. A kapcsolat nem új keletű, annak idején ő írta a 40 című jubileumi műsornak a legtöbb zongoraátiratát, és az Ákos 50 programban is részt vett zongoristaként, emellett pedig a kórust is vezette.

"Ő volt a vendégem a stúdióban egy 1933-as August Förster pianínó társaságában, és megszületett a Karanténnapló eddigi leghosszabb adása: egy egész napos beszélgetés és zenélés 50 perces lenyomata. Ritkán játszott, izgalmas dalokkal, amelyeket ilyen egyszerű hangszerelésben sosem lehetett még hallani" – mondta Ákos az InfoRádiónak adott interjúban.

A legújabb Karanténnaplóról, amely szombaton 20 órától látható és hallható Ákos YouTube-csatornáján, annyit árult el, hogy nagyon intim műsor készült, intim hangszereléssel és egy baráti beszélgetéssel. "A hossza és a különleges dalfelhozatal miatt nem is való mindenkinek, csak a ritkaságok kedvelőinek meg azoknak, akik a zenei pálya Iránt érdeklődnek, de őket le fogja kötni" – mondta a zenész.

A dalválasztásról is beszélt, mint kiderült, a vendégek joga a válogatás. Madarász Gábor olyan számokat választott, amelyeket kettesben gitáron elő tudtak adni, Lepés Gábor pedig főleg olyanokat, amelyek az ő szintis érdeklődésének jobban megfeleltek. Most is vendégére bízta a döntés, és hozott is olyan darabokat, amelyek Ákost is meglepték, mert ezeket a Karanténnaplókat próba és hosszas előkészületek nélkül veszik fel.

"Gyakran olyan hibák vagy a próbákra jellemző tétova mozzanatok is belekerülnek az adásokba, amelyeket a kész produkcióinkban szeretnénk kiküszöbölni. Most viszont pont egy ilyen próbafolyamatszerű helyzetbe láthat bele, aki megnézi a műsort" – mondta Ákos.

Március közepe, a kijárási korlátozások elrendelése óta készülnek a Karanténnapló-adások, és noha nem ezzel a szándékkal vágtak bele a készítésébe, de a műsorokhoz érkező hozzászólásokban gyakran jelenik meg az igény, hogy később kiadványként szeretnék kézben tartani a rajongók.

"Engem csak az vezérelt, hogy adni szeretnék az embereknek. Most, amikor mindenki be van zárva, én ezt tudom adni" – mondta Ákos, aki szerdánként korábbi, nagyszabású koncertjeinek a HD-felbontású felvételeit teszi elérhetővé a YouTube-on, szombatonként pedig házi muzsikálással, irodalmi estekkel szórakoztat.

"Ezek fent maradnak a YouTube-on, ott később is elérhetők lesznek, de a mi közönségünk a szó legjobb értelmében régimódi, és szeretné kép- vagy hanghordozó formájában is a kézben tartani. Ezen felbuzdulva megfontolás tárgyává tesszük" – mondta sejtelmesen a Karanténnapló házigazdája.