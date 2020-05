Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szokásos napi sajtókonferenciáján elmondta: naponta ugyan még mindig mintegy ezer beteget szállítanak kórházba, s ez "még mindig nagyon magas arány", de már ez is a járvány csökkenését mutatja.

A kormányzó hangsúlyozta, most az a legfőbb feladat, hogy

feltárják, kik az új fertőzöttek, és mi az oka a nagyszámú fertőzésnek, noha a társadalmi távolságtartást és a kijárási korlátozásokat az emberek tiszteletben tartják.

Ennek ismeretében "pontosabban" lehet meghatározni a járvány elleni küzdelem módszereit - tette hozzá. Közölte, hogy egyeztet a kórházakkal, és adatokat kér majd tőlük a betegekről az életkorra, nemre, lakhelyre, munkahelyre és korábbi egészségi állapotára vonatkozóan.

Cuomo elmondta, hogy a járvány inkább New York állam déli vidékein szedi áldozatait, a megbetegedések 17,5 százalékát New York város Manhattan negyedében diagnosztizálták.

A kormányzó bejelentette azt is, hogy az államban az iskolák az idei tanévben zárva maradnak, csak távoktatás lesz.

Pénteken a déli Louisiana államból az eddigi legtöbb megbetegedést jelentették: 710 új beteget szállítottak kórházba. Az államban több mint 28 ezer a fertőzöttek száma, s a járvány eddig több mint 1900 halálos áldozatot követelt. John Bel Edwards kormányzó ugyan május 15-ig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat, ám egyes intézkedéseket péntektől feloldott. Így például az éttermek vállalhatnak házhoz szállítást, és megnyithatják teraszaikat is. LaToya Cantrell, New Orleans polgármestere ugyanakkor Twitteren tudatta: a városban nem veszik figyelembe a kormányzó döntését, és az éttermeknek továbbra is zárva kell tartaniuk.

A szintén déli Georgia államban is ezer új vírusfertőzöttet diagnosztizáltak. A szövetségi fővárosban, Washingtonban csütörtökön és pénteken szedte eddigi legtöbb áldozatát a járvány. Csütörtökön több mint 4600 új fertőzöttet diagnosztizáltak.

Nyitókép: MTI/FR61802 AP/Craig Ruttle