Előkerült a pallos és a fűnyíró is a Ryanairnél

3000 dolgozót bocsát el a Ryanair és 20 százalékkal csökkentik a béreket - írja a Portfolio. Lazítások tehát ide vagy oda, a légicég nem bírta ki a válság végéig drasztikus válságintézkedések nélkül. Leghamarabb - ahogy számolnak - egyébként is júliusban indulhat újra az élet ennél a légicégnél is, és akár két évig is eltarthat a szektor teljes kilábalása.

A vállalat közleménye szerint a következő egy hónapban a gépek 1 százaléka tud elindulni, és még egy hónap kell, amíg valamennyire normalizálódhat a helyzet.

A teljes, március végével záruló üzleti évre a cég azzal kalkulál, hogy kevesebb mint 100 millió utas használja majd járatait, ez a céloktól 35 százalékkal marad el. 2021-re már nem is határoznak meg tervszámot.

A cég azért figyelmeztet arra is, hogy az állami támogatások versenytorzulást eredményeznek, ez a veszteseknek további gond.

Az elbocsátások egyébként főként pilótákat, fedélzeti dolgozókat érintenek, a bércsökkentés pedig a maradókat.

