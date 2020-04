Hiánypótló program indul az európai karrierre vágyók számára

Prőhle Gergely megfogalmazása szerint a Nemzetek Európája Karrierprogram egy hiánypótló vállalkozás, hiszen több mint másfél évtizede vagyunk az Európai Unió tagjai, ez idő alatt pedig bebizonyosodott, hogy nagyon szükség van olyan magyar szakemberekre, akik az Európai Bizottságban, vagy a más uniós intézményekben dolgoznak.

Az említett intézményeknél nagy jelentőséget kap, hogy a tagállamok közötti arány megfelelő legyen, valamint, hogy a szakemberek a saját országuk szempontrendszerét felhasználva dolgozzanak – magyarázta a szakember, megjegyezve, hogy utóbbi esetében ugyanakkor tapasztalnak némi esetlegességet. Éppen ezért azt szeretnék, hogy a Közszolgálati Egyetem induló karrierprogram lehetővé tenné azt, hogy

módszeresen készüljenek fel mindazok, akik európai karrier iránt érdeklőnek, európai tisztviselői pályára készülnek,

bővítve szellemi horizontjukat – tette hozzá. Ennek során mind elméleti felkészülést, mind pedig gyakorlati tudást is biztosítanak.

A képzésre minden, a 35 éves korát be nem töltött magyar állampolgár jelentkezhet, aki egyetemi, illetve mesterszintű végzettséggel rendelkezik, de olyan felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók jelentkezését is várják, akik már 180 kredittel rendelkeznek és négyes átlag felett volt mindeddig a tanulmányi eredményük. Továbbá számítanak azokra a magyar államigazgatásban dolgozó szakemberekre is, akik úgy döntöttek, hogy kipróbálnák magukat európai szinten. Ugyanakkor – emelte ki Prőhle Gergely –

egy nagyon biztos angol nyelvtudás is szükséges a felvételihez, valamint egy további európai hivatalos nyelv B2 szintű ismerete,

hiszen ezek az európai munkába állás feltételei is.

A Stratégiai Tanulmányok Intézetének vezetője szerint Magyarország nem áll túlzottan jól, ami az uniós tisztviselőséget illeti, más hasonló méretű országokkal összevetve sem, vagyis van hova fejlődni.

Nyitókép: MTI Fotó: Soós Lajos