Operatív törzs: 3+3 repülőgép jön ma Budapestre védőfelszerelésekkel

Ötszáz fölött a hazai fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában pedig négy koronavírusos beteg halt meg, de negyvenen már meggyógyultak. Erről is szó volt az operatív törzs szerdai sajtájékoztatóján.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa elmondta, a bevezetett intézkedések hozzájárultak a fertőzés terjedésének csökkentéséhez, ezért a veszélyhelyzet fennállásáig ezek az intézkedések maradnak is.

"Ferihegyre 3 repülőgép jött maszkokkal, overálokkal, alapanyagokkal, és újabb ilyen járat jön még szerdán" - jelentette be.

Továbbra is kérik a lakosságot, hogy a kijárási szabályokat tartsák be, már ezer intézkedésre volt szükség.

Hatósági házi karantént már 10 ezer esetben rendeltek el Magyarországon - tette hozzá. 322 feljelentést már tettek.

Az üzlettulajdonosok közül 39-et kellett eddig megbüntetni a nyitvatartás kapcsán.

A határokon könnyítés van: osztrák viszonylatban biztosított a munkaügyi ingázás, kilométerkorlát nélkül. Szlovák viszonylatban is van engedmény, négy új határátkelőn a személyforgalom mellett a teherforgalom is engedélyezett. A feltétel az, hogy belépéskor a sofőr igazolja, miért kell átlépnie a határt (tulajdonjog, munkaügyi megbízás). Várakozási idő csak Csanádpalotánál van.

Büntetőeljárást 112 esetben rendelt el a rendőrség, rémhírterjesztés miatt 27 eljárás indult.

Müller Cecília országos tisztifőorvos is szólt. Úgy látja, a fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, nincs ugrásszerű növekedés, még mindig áll a tézis, hogy

egy ember csak egynek adja át a betegséget,

többnek nem.

Az elmúlt napnak van szomorú adata is: négyen meghaltak, mind idős betegek voltak, krónikus betegséggel (szív-, érrendszeri).

Megerősítette, mindnyájan veszélyeztetettek vagyunk, ilyen betegszámnál már nem nagyon lehet beazonosítani, kik inkább, a járvány mindenütt jelen van az országban.

"Maradjanak otthon, akik megtehetik ezt" - hangoztatta újra.

Aláhúzta,

a hitelesség kedvéért elkezdték közölni a koronavírus területi adatait, megyei bontásban,

látszik, a sűrűn lakott területeken erősebb a fertőzöttség.

"Egyetlenegy település sem viselkedhet úgy, mintha nem lenne jelen a koronavírus" - emelte ki.

Mint hangsúlyozta, az a legkevésbé mindegy, hogy a betegség lefolyása milyen, ezért kell védeni az időseket, még akkor is, ha a fertőzöttek 80 százaléka nem is veszi észre a betegséget; de ők is fertőzhetnek. Az 525 fertőzöttnél persze csak a 25 százalék tünetmentes, hisz ők épp jellemzően a tünetek miatt jelentek meg a rendszerben.

Elmondta még, 6 százaléknyi beteg szorul intenzív ellátásra.

Kérte azt is, a munkahelyeken és utazás közben is tartsanak az emberek másfél méteres távolságot, és megérkezve azonnal mossanak kezet, otthon akár már az előszobában is legyen fertőtlenítő, illetve vetközés után legyen újra kézmosás.

"Úgy kell viselkednünk, mintha fertőzöttek lennénk, és nem akarnánk továbbadni a fertőzést"

- nyomatékosította.

A ruhák 90 fokon moshatók együtt.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi