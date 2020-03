Magyarországon eddig négy külföldi állampolgárt diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel - a nap hírei

Magyarországon eddig négy külföldi állampolgárt diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, egyedi esetekről van szó - jelentette be az illetékes operatív törzs vezetője. Lakatos Tibor a testület budapesti ülése után azt hangsúlyozta: a cél a csoportos megbetegedések kialakulásának megakadályozása. A szakember arról is beszélt, hogy három iráni állampolgár és egy brit férfi van a fertőzöttek között; előbbiek Budapesten, a Szent László kórházban, a negyedik fertőzött a debreceni Kenézy Gyula kórházban van. Ismertette: valamennyi környező országban megjelent a koronavírus. Közben az operatív törzs arról is döntött, hogy a Szent László kórházban meg kell kezdeni a felszabadítható betegellátó kapacitások kiürítését.

Világszerte meghaladta a százezret a koronavírussal fertőzöttek száma; minden ötből négy érintett Kínában lakik. A kórokozót eddig 91 országban és területen mutatták ki. A betegségben meghalt 3400 ember közül 3 ezren kínaiak. Az ázsiai ország mellett a leginkább érintett még Dél-Korea, Irán, Olaszország és Franciaország. Közben az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti programjának ügyvezető igazgatója kijelentette: az országoknak együtt kell fellépni a koronavírus ellen ahelyett, hogy utazási korlátozásokat vezetnének be egymással szemben.

Törökországnak abba kell hagynia a hamis információk terjesztését a migránsok között, miszerint Európa határai nyitva állnak előttük. Erről az uniós tagországok külügyminiszterei beszéltek a rendkívüli zágrábi ülés után. A tárcavezetők abban is megállapodtak, hogy a tagországok minden lehetséges jogszerű intézkedéssel védeni fogják a külső határokat. Szijjártó Péter úgy vélte: öt év után végre sikerült megértetni Brüsszellel, hogy a migrációt nem menedzselni, hanem megállítani kell. Hozzátette: teljes szolidaritásáról biztosította Görögországot az Európai Unió a komoly migrációs nyomás miatt.

A 2016-os uniós - török migrációs megállapodás felülvizsgálatát kérte a német kancellártól a török elnök, mert szerinte az abban foglaltak nem működnek. Recep Tayyip Erdogan a telefonos egyeztetésen a török-görög határon tapasztalható humanitárius helyzettel kapcsolatban azt mondta: azzal, hogy Athén jelezte, nem veszi figyelembe az Európai Unió alapító szerződését és a genfi egyezményt, nyíltan megsérti a nemzetközi jogot.

A Magyar Postára vonatkozó uniós irányelv felülvizsgálatát kéri a kormány az Európai Bizottságtól. Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter levélben kezdeményezte, hogy az egyetemes postai szolgáltatók a feladatuk ellátásához szükséges kompenzációként Brüsszel jóváhagyása nélkül kapjanak 15 millió eurót meghaladó támogatást. Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója korábban az InfoRádió Aréna című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy a cég 2017 óta 36 százalékos bérfejlesztést hajtott végre. Mivel a Postának nem volt lehetősége az egyetemes szolgáltatás árainak megfelelő mértékű emelésére, folyamatosan nőtt a többletterhe.

Felfüggesztette három hónapra a British Council Hungary nyelvvizsgaközpont működését az Oktatási Hivatal, mert szerinte az nem felel meg a hatályos előírásoknak. A hivatal részletek közlése nélkül arról számolt be: a nyelvvizsgaközpont június 14. és szeptember 12. között nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát. Ha a vizsgaközpont megszünteti a súlyos jogsértéseket, ismét engedélyezik, hogy államilag elismert nyelvvizsgákat szervezzen.

Jóváhagyta a román Transgaz Magyarország és Bulgária felé irányuló gázexportjáról szóló kötelezettségvállalást az Európai Bizottság. A román cég évi legalább 1 milliárd 750 millió köbméter gáz exportját teszi lehetővé Magyarország és évi 3,7 milliárd köbmétert Bulgária felé. A brüsszeli testület arról is megállapodott a román állami vállalattal, hogy az exportgázt a hazai piacra szánt energiahordozóval azonos áron kínálja. A kötelezettség-vállalás 2026 végéig érvényes.

Nem tudtak megállapodni a nagy olajexportáló országok a kitermelés további korlátozásáról. A Reuters hírügynökség értesülései szerint; ennek hírére a kőolaj ára meredek, 7 százalékos zuhanásra váltott. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének tagállamait és az olajkartellen kívüli szövetségeseket, köztük Oroszországot tömörítő, OPEC+ nevű csoport Bécsben a szakminiszterek szintjén ülésezett. Az alku valószínűleg Oroszország ellenállásán bukott el.