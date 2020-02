Hiába a figyelemfelhívás, rendre besétálunk a csapdába

Időről időre felbukkannak szinte ugyanolyan jellegű megbízási szerződések, illetve újabb és újabb trükkök is, a vége pedig gyakorlatilag mindegyiknek az, hogy nem sikerül eladni, másnak a nevére átírni az üdülési jogot, és ugyanúgy a fogyasztónak kell a továbbiakban is fizetnie a fenntartási költséget, hiába nem tudja kihasználni különféle okok miatt. Bár nem szeretné, meghatározott ideig, amely időszakra a szerződése szól, ami 30, 50, akár 99 év is lehet, ezt mégis meg kell tennie – fogalmazott az InfoRádiónak a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője.

Az üdülési jog egy időben megszokott üdülőhasználatot jelent, vagyis az adott szerződéssel az illető egy vagy két hétre egy apartmant megszerez, így minden évben, általában előre meghatározott időszakban ő nyaralhat ott. Az üdülési jog megszerzésének rendszerint

van egy kezdeti, majd minden évben további fenntartási költsége, ami évről évre emelkedhet

a szerződésben meghatározottak szerint, az inflációval megegyező módon, vagy attól eltérő mértékben. Tehát elképzelhető, hogy míg évekkel ezelőtt még csak 30-40 ezer forintos költség volt szó, mára már esetleg 60-70 ezer forintnál jár – hívta föl a figyelmet Kispál Edit.

Amennyiben valaki meg kívánna válni az üdülési jogától, úgynevezett értékesítéssel foglalkozó cégekhez fordulhat, amelyek rendszerint keresik is az üdülési joggal rendelkezőket, de egyébként az internet is tele van hirdetésekkel. A szóvivő kiemelte, eladás esetén meg kell különböztetni kétféle szerződéstípust, mert valaki csak arra vállal kötelezettséget, hogy hirdetni fogja az üdülési jogunkat, de nem vállal semmilyen garanciát arra, hogy sikerül is eladni, ennek ellenére a megbízási díjat ki kell fizetni, azonban elképzelhető, hogy a szóbeli megállapodáskor nem ez hangzik el, ezért

nagyon fontos, hogy alaposan átolvassuk, hogy mit írunk alá.

A másik kategória, akik megvásárolják elvileg az üdülési jogot, de nem készpénzért, hanem úgynevezett kreditpontokért, amit meghatározott – rendszerint teljesen haszontalan – szolgáltatásra, termékvásárlásra használhat föl a fogyasztó.

Ezért a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége összegyűjtött néhány jótanácsot azok számára, akik értékesíteni szeretnék az üdülési jogukat, amit itt találnak.

Nyitókép: Pixabay