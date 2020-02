Utcára kerül milliónyi régi kincs - friss lomtalanítási információk

Február 21-én, pénteken a lomok kikészítésével az V. kerületben kezdetét veszi a budapesti tavaszi lomtalanítási szezon - tudta meg az InfoRádió Horváth Lászlótól.

Noha a szabályozásban sok változás nincs, nem árt felfrissíteni a tudást arról, mi mindent tehetünk ki az utcára ilyenkor.

"A lakossághoz 7-10 nappal a lomtalanítás előtt eljuttatunk egy tájékoztató levelet, amelyben pontosan feltüntetjük, hogy mik azok, amiket kérünk is kihelyezni, illetve feltüntetjük mindazon anyagokat is, amelyeket ne. Tudni kell azt, hogy a lomtalanítás a háztartásokban keletkező, nagy darabos hulladékok elszállítására szolgál, tehát bútorokat, használati cikkeket kell kihelyezni" - ecsetelte a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. PR-szakreferense.

Sajnálatos módon az elmúlt években egyre több egyszerű háztartási hulladék, szelektív szemét is kikerül, olyan dolgok, amelyeket a hétköznapi kukások vihetnének el. Sok veszélyes anyag is megjelenik ilyenkor, pedig ezek elhelyezésére is van mód.

"Minden egyes lomtalanítási körzetben

az elszállítás napján 10-18 óráig ideiglenes gyűjtőpontot üzemeltetünk, ahol a kedves lakosok leadhatják a festékeket, a sütőzsiradékot, akkumulátort, oldószereket, gyógyszereket, autógumit"

- sorolt példákat arra, mi mindennek nem szabadna ilyenkor a porták előtt díszelegni.

Ami pedig a lomtalanítás pontos idejét illeti, a kijelölt napon 18 óra után lehet elhelyezni a szükségtelen tárgyakat, így csak néhány óráig tart a kellemetlen látvány és érzet az utcákon.

Aki szabálytalanul lomtalanít - a helyet vagy az időt tekintve -, közterület-szennyezési szabálysértési bírsággal sújtható, ennek összege 150 ezer forint - ez felső határ. De ez már nem az FKF hatásköre, hanem a kerületek közterület-felügyeleteié és a fővárosé.

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán