Hova lesz a fővárosból begyűjtött lom?

Az idén a korábbi évekéhez hasonló mennyiségű, 40-50 ezer tonna lom begyűjtésére készül a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF). A mennyiségből mintegy 15 ezer tonna a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe (Huha) kerül, a többi a pusztazámori lerakóba – írta a Világgazdaság.

A lap szerint Pusztazámorra azóta szállít az FKF, hogy 2014-ben megtelt a Dunakeszi II. lerakó. A távolabb lévő lerakó használatával azonban megemelkedtek a költségek. „Ezért 2014-ben uniós forrásból beszereztünk egy lomdarálót, így most a bezárt lerakóhoz aránylag közeli Huha is fogadhatja a lomot. Ezáltal a közutak terhelése is csökken” – közölte a cég.

Az idei, már zajló lomtalanításhoz az FKF rendelkezésére áll a megfelelő mennyiségű járműállomány és dolgozó, közmunkást pedig nem foglalkoztatnak. Felkészültek az elszállítandó lomhulladék ártalmatlanítására is, ilyenkor ugyanis

megnő az illegálisan vagy nem a szabályoknak megfelelően közterületre kikerülő hulladék mennyisége.

Ennek megakadályozására a társaság a helyi önkormányzatok és a közterület-felügyeletek hathatós helyszíni segítségét kéri. Igaz, hogy akár 150 ezer forinttal is büntethető, aki a jelzettől eltérő időpontban vagy helyre rakja ki a lomot, de – mint az FKF hangsúlyozta – a cég nem bírságol, hiszen nincs hatósági jogköre, és az illegális tevékenység ellenőrzése és szankcionálása sem a feladata.

