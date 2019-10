Botka László hivatalosan is szakított MSZP-vel, és kilépett a pártból

Hétfőn megküldte a MSZP szegedi szervezetének a kilépésről szóló nyilatkozatát Botka László, a város újraválaszott polgármestere. Az MSZP egykori miniszterelnök-jelöltje, aki négy évig a párt választmányi elnöke, vagyis lényegében második embere is volt, ezzel hivatalosan is elhagyta a szocialistákat – tudta meg az Index. A politikus azt írta, 2017 októbere óta látta, hogy nincs a pártban jövője.

Botka László pénteken jelentette be a Szegedi Közgyűlés alakuló ülésén, hogy nem a Magyar Szocialista Párt, hanem az új Összefogás Szegedért Egyesület frakciójában folytatja a munkát. A Szeged.hu beszámolója szerint ekkor közölte azt is, hogy megalakították az Összefogás Szegedért Egyesület frakcióját, amelynek Botka László mellett tagja még: Joób Márton, Avramov András, Kovács Tamás és Simon-Fiala Donát. Ezzel eldőlt, hogy az MSZP korábbi választmányi elnöke, majd miniszterelnök-jelöltje nem ült be a szocialista frakcióba.

Botka László már az Összefogás Szegedért Egyesület polgármesterjelöltjeként indult a választáson. A korábbi szocialista politikus a szegedi közgyűlésben értékelte a választás eredményét: "Eredményeink, politikai oldalaktól függetlenül, mindenhonnan elismeréseket váltanak ki. A választók értékelték azt, hogy felül tudtunk emelkedni a pártérdeken, értékelték azt, hogy a város jövőjéről terveink vannak, értékelték azt, hogy mi Szegedtől beszéltünk" – fogalmazott az újraválasztott polgármester.

Botka László sokáig a szocialisták egyik országosan is ismert, vezető politikusa volt. 2017 elején vállalta el, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje lesz, azonban nem tartott ki a 2018-as országgyűlési választásokig, mert két évvel ezelőtt, 2017. október elején visszalépett a jelöltségtől. A Szegedi Közgyűlésben az Összefogás Szegedért Egyesület mellett az ellenzéki pártok közül a Demokratikus Koalíció és a Momentum is külön frakciót alakítottak, míg a Fidesz és a KDNP politikusai külön képviselőcsoportba ülnek.

Botka László az október 13-i választást 60,5 százalékkal nyerte meg. Az ellenzéki összefogás a 20 egyéni választókerületből 18-at megnyert.

