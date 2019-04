Schmidt Mária: további országok válhatnak ki az EU-ból

Az EU alapgondolata egy vám- és kereskedelmi unió, ezt kellene fenntartani. Ezen kívül meg kellene állapodni még azokról az ügyekről, amelyeket közösen intézünk, és a többibe nem kellene az uniónak beleszólnia - fejtette ki Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a "30 éve szabadon" emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos az InfoRádió Aréna című műsorában csütörtökön.

Arról is beszélt, hogy az Európai Unió most véget érő ciklusában Jean-Claude Juncker deklaráltan politikai kormányzást vezetett be, holott az Európai Bizottság elnökének funkciója nem politikusi funkció. "Neki az lett volna a feladata, hogy a miniszterelnökök találkozásait levezesse, és próbálja elérni, hogy közös álláspontot tudjanak kialakítani. De ez az öt év egy határozott politikai kormányzást jelentett az Európai Unióban, ami azzal az eredménnyel járt, hogy Nagy-Britannia elhagyja az uniót, ami a migrációs nyomásnak nem tudott ellenállni, hatalmas megosztottság lett észak és dél - úgy is mondhatom, hogy hitelezők és adósok - között, valamint kelet és nyugat között. A széttagoltság irányába mozdult el az unió a végiggondolatlan politikai kormányzás miatt" - fejtette ki Schmidt Mária.

Úgy vélte, hogy

ha ez a politikai kormányzás folytatódik, akkor további országok unióból történő kiválása is elképzelhető.

A szakember nem lát politikai igényt a közös kormányzásra, nagyon nagynak látja az ellentéteket és a különbségeket. Kijelentette: nem történt elmozdulás abban, hogy a kelet-közép-európai és a nyugat-európai térség közti jövedelmi különbség mérséklődjön. Egyharmadát keresik itt az emberek, mint nyugaton, pedig munkában nem csak az egyharmadot mutatják fel - tette hozzá.

"Amikor diktálnak és ránk akarnak kényszeríteni olyan dolgokat, amiket mi nem akarunk, ami kulturálisan idegen tőlünk, ami nem a mi kultúránk része, amikor állandóan megfenyítenek és sarokba állítanak, akkor nem tudom, hogy milyen együttműködés jöhet létre a jövőben. Nem mutatnak a mi térségünk iránt tiszteletet" - fejtette ki Schmidt Mária.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor