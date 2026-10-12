Nem mindennapi kisautóként tér vissza a Citroën Kacsa – videó

Az eredeti modell stílusát többé-kevésbé hitelesen visszaadó tanulmányautó formájában mutatkozott be az újkori Citroën 2 CV. Két éven belül gyártani is fogják – írta a vezess.hu. Mint a portál írta, az 1948 és 1990 között 3,8 millió példányban gyártott, zseniálisan minimalista eredetinél is 10 centiméterrel rövidebb formában tér vissza a Citroën 2 CV, azaz a Kacsa. A most bemutatott tanulmányautó nyomán valamikor 2028-ban várható a szériamodell érkezése.

Ennek a leendő sorozatgyártású típusnak a legfőbb ismérve, hogy 15 ezer euró, azaz jelenlegi árfolyamon 5,5 millió forint alatti vételáron tervezi értékesíteni azt a Citroën. Ennek érdekében az európai gyártású kisautót a tervezett E-Car járműosztály még nem véglegesített előírásaihoz igazítva fogják készre fejleszteni.

A legfontosabb mérnöki cél az egy tonna alatti tömeg elérése. Ennek jegyében számos kompromisszum várható, például a szélvédő kialakításában, vagy a különálló fényszórók tervezésével. Az aerodinamika így persze csorbul, de a kifejezetten városi közlekedésre méretezett autónál ez nem jelent valódi problémát.

Szembetűnő a bemutatott dizájnon a kényelmet fokozó speciális üléspárnázat, illetve az, hogy belül a sofőr mellett nincs középkonzol, helyette egy fonott kosár szolgál a személyes tárgyak tárolására.

Az elektromos hajtáslánc részletei egyelőre nem ismertek, a Citroën csupán annyit árult el, hogy a csekély tömeg jóvoltából elegendő volt kisebb akkut alkalmazni, illetve, hogy a rendszer indítását az eredeti Kacsa valamely jellegzetes zöreje kíséri. A kürt hangját szintén arról emulálták.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy koncepcióautó egyelőre, nyilván számos, figyelemfelkeltőnek szánt megoldás nem fog átkerülni a végleges változatba, még akkor sem, ha egyes előírásokat várhatóan enyhítenek majd az ez E-Car géposztályra vonatkozóan, igazodva a járművek alacsonyabb végsebességéhez.