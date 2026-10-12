A legnépszerűbb autómárka Magyarországon nem kínai

Magyarországon a személyautók és kishasznonjárművek összesített szegmensében 124 949 új autót adtak el az idén január és szeptember között, 10,6 százalékkal többet, mint 2025 első háromnegyed évében.

Az importőr cég közleményében kiemeli, hogy a kivonásoktól (reexporttól) megtisztított piacon a Toyota 12 863 új autó értékesítésével szintén az élen áll a márkák sorrendjében.

A japán gyártó prémium márkája, a Lexus eladásai 2025 első kilenc hónapjához képest 7,1 százalékkal csökkentek 952-re - ismerteti a TCE. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a magánvásárlók körében 10,4 százalékkal bővült az értékesítés.

A Toyota és a Lexus együtt 9,7 százalékkal több autót adott el Magyarországon 2026 első kilenc hónapjában, mint egy évvel korábban, együttes piaci részesedésük 11,8 százalékos.

Személyautóból 11 419-et értékesített a Toyota, az értékesítés volumene 11,1 százalékkal nőtt a 2025. évi teljesítménnyel összehasonlítva.

Az idén eddig enyhe, 2,9 százalékos csökkenést mutató magyarországi kishaszonjármű-piacon a Toyota 2239 autót értékesített, 10,9 százalékos növekedésével a második legerősebb szereplő.

A magyarországi újautó-piac az idén felpezsdült,

38,3 százalékkal bővültek a magánvásárlások,

44 652 autót vettek meg magánszemélyek. A lendületből a Toyotának is jutott: az egy évvel korábbinál 27,5 százalékkal több, 5385 autót adtak el magánszemélynek. Az importőr adatsorából kiderül, hogy a Toyota modelljei a mini, kisautó, B-SUV és alsó középkategórás járművek szegmensében népszerűségben az első-második helyet foglalják el.

A magyarországi flottapiac idei minimális zsugorodása (80 297 jármű, 0,5 százalékos csökkenés) közben a Toyota 2,6 százalékos bővüléssel 8373 autót értékesített.