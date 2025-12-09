A szembejövő autót és egy házfalat is letarolt a driftelő sofőr – videó

A vádirat szerint a sofőr este háromnegyed kilenc körül vezette a gépkocsiját a városban, melynek jobb első ülésén utast szállított. Amikor egy kereszteződéshez érve balra kanyarodott, túlzott sebességgel szándékosan jobbra kifaroltatta az autót, amely fölött azonban így elvesztette az uralmát.

A gépkocsi az úttesten keresztbe fordult, és a másik forgalmi sávba áttérve a vele szemből érkező személyautó elejének, majd az ott álló ház falának csapódott.

A balesetben a vétlen autó sofőrje és utasa nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedtek, míg az autókban jelentős kár keletkezett.

Az ügyészség a közúti veszélyeztetés bűntette miatt benyújtott vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta az ügyben eljáró Tapolcai Járásbíróságnak.