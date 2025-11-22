Megenyhültek: már szabad gyorsabban autózni 10 km/óránál

A sebességkorlátozó táblát a közelmúltban távolították el az osztrák oldalon. Az alacsony sebességhatár, amelynek be nem tartása korábban egyes források szerint 50 eurós büntetést is vonhatott maga után, jelentős panaszokat váltott ki az autósok körében – írja a vaol.hu.

A helyi beszámolók szerint a korlátozás feloldását megelőzően az osztrák rendőri vezetéshez eljutottak a felháborodott panaszok a tábla által okozott balesetveszélyes, agresszív közlekedési szituációkról.

Az intézkedést a burgenlandi hatóságok korábban a tartományi utasítások végrehajtásával és a tehergépkocsik ellenőrzésével indokolták.

A 10 km/órás sebességhatárt 2025 januárjában vezették be az osztrák hatóságok, sebességmérő berendezés kihelyezésével egy időben. Az Összefogás Kőszegért Egyesület korábbi megkeresésére kapott, nem hivatalos válaszok szerint az intézkedés nem csak Kőszegnél, hanem minden ellenőrzött határátkelőnél érvényben volt ki- és belépés esetén.