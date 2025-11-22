ARÉNA - PODCASTOK
10 km/h-s tábla, ilyen volt az osztrák-magyar határon.

Megenyhültek: már szabad gyorsabban autózni 10 km/óránál

Infostart

Feloldották a korábban bevezetett 10 km/órás sebességkorlátozást a Kőszeg és a burgenlandi Rőtfalva (Ratteresdorf) közötti határátkelő útszakaszán. Az intézkedés visszavonása számos magyar és ausztriai ingázót érint.

A sebességkorlátozó táblát a közelmúltban távolították el az osztrák oldalon. Az alacsony sebességhatár, amelynek be nem tartása korábban egyes források szerint 50 eurós büntetést is vonhatott maga után, jelentős panaszokat váltott ki az autósok körében – írja a vaol.hu.

A helyi beszámolók szerint a korlátozás feloldását megelőzően az osztrák rendőri vezetéshez eljutottak a felháborodott panaszok a tábla által okozott balesetveszélyes, agresszív közlekedési szituációkról.

Az intézkedést a burgenlandi hatóságok korábban a tartományi utasítások végrehajtásával és a tehergépkocsik ellenőrzésével indokolták.

A 10 km/órás sebességhatárt 2025 januárjában vezették be az osztrák hatóságok, sebességmérő berendezés kihelyezésével egy időben. Az Összefogás Kőszegért Egyesület korábbi megkeresésére kapott, nem hivatalos válaszok szerint az intézkedés nem csak Kőszegnél, hanem minden ellenőrzött határátkelőnél érvényben volt ki- és belépés esetén.

Autó    Megenyhültek: már szabad gyorsabban autózni 10 km/óránál

magyarország

ausztria

határ

sebesség-ellenőrzés

