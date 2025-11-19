Csak szilánkok maradtak az autóból a frontális ütközés után – megrázó képek

Kamion és személygépkocsi ütközött frontálisan hétfő reggel az 51-es főúton, Szalkszentmárton és Dunavecse között.

A sóderszállító nyerges vontató bebicskázva, az árokban állt meg. Az ütközés erejétől a személygépkocsi szétszakadt, vezetője kiesett a járműből. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kamiont.

Az autó vezetője életét vesztette, a kamion sofőrjét és utasát könnyebb sérülésekkel szállították kórházba a mentők.

A balesetnél a kunszentmiklósi önkormányzati és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltók, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat végezte a műszaki mentést.

A katasztrófavédelem a Facebookon képeket is megosztott a horrorbalesetről.