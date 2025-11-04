ARÉNA - PODCASTOK
Happy young girl enjoys view of old town (medieval Ragusa) and Dalmatian Coast of Adriatic Sea in Dubrovnik. Blue sea with white yachts, beautiful landscape, aerial view, Dubrovnik, Croatia
Nyitókép: Getty Images

Adria: nagyon máshogy fogunk elautózni a tengerhez mostantól

Infostart / MTI

Horvátországban megkezdődik az új elektronikus autópálya-díjfizetési rendszer telepítése.

Horvátország megkezdi az új elektronikus autópálya-díjfizetési rendszer, a Crolibertas kapuinak telepítését az A3-as autópályán (Zágráb-Eszék) - közölte hétfőn a horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC).

Az első kapukat a Popovaca és Novska közötti szakaszon állítják fel: hármat az autópálya vonalán (Popovaca-Kutina, Kutina-Lipovljani, Lipovljani-Novska), négyet pedig a jelenlegi fizetőkapuk helyén. A munkálatok ideiglenes forgalomirányítás mellett zajlanak majd, időszakosan lezárhatják a leálló-, szükség esetén pedig a haladó sávokat is. Egyes munkafázisok idején a forgalmat rövid időre teljesen leállíthatják vagy elterelhetik. A munkák főként az esti és éjszakai órákban folynak, amikor kisebb a forgalom. A HAC fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az érintett útszakaszokon.

A Crolibertas rendszer bevezetésével megszűnik a fizetőkapuknál való megállás, az autósok folyamatosan haladhatnak majd az autópályákon. A projekt 212 portál felállítását, fejlett informatikai berendezések telepítését, valamint adatfeldolgozó központok létrehozását tartalmazza. Az elemek telepítését tesztelési fázis követi, majd a teljes rendszer országos próbaüzeme.

A kivitelezést a szlovák SkyToll és a cseh TollNet alkotta konzorcium végzi a legmagasabb technológiai és biztonsági előírások szerint. A beruházás értéke mintegy 80 millió euró, finanszírozása a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből történik.

Az új díjfizetési rendszer két, nemzetközileg bevált technológiát alkalmaz: az ALPR rendszámfelismerő megoldást, amellyel a személyautók útdíját kezelik, valamint a DSRC technológiát, amely az ENC-eszközt használó járművek számára biztosít érintésmentes fizetést.

A DSRC-rendszer érzékelői az autópályák fel- és lehajtóin elhelyezett fémvázakon működnek, így a járművek megállás nélkül, akár 130 km/órás sebességgel haladhatnak át. A technológia a jelenlegi ENC-készülék továbbfejlesztett változata: előre feltöltött egyenleggel működik, amelyről a lehajtáskor automatikusan levonják az útdíjat.

A külföldi járművek miatt bevezetett ALPR rendszámfelismerő megoldáshoz mobilalkalmazás kapcsolódik, amelyet bankkártyához kötnek, és az útdíj összegét automatikusan levonják a számláról - hasonlóan a Portugáliában és Hollandiában működő rendszerekhez.

Az új rendszer teljesen kizárja a készpénzes fizetést, és kötelezővé teszi az elektronikus fedélzeti egységek használatát, ami gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi az autópályák használatát Horvátországban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
