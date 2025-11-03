Óránként tíz gyorshajtót fogtak

Múlt szerdán Siófokon és vonzáskörzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei – írta a police.hu oldalon a rendőrség. A reggel 9-től délután 5-ig tartó akció ideje alatt az egyenruhások 82 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt.

A rendőrség közleménye szerint a közutak legfőbb gyilkosának még ma is a gyorshajtás számít. A járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik.

Ezért a somogyi rendőrök az év minden egyes napján vármegye-szerte végeznek sebességellenőrzéseket,

melyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása.