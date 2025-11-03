ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.65
usd:
336.06
bux:
107319.91
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrök a Véda automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2016. április 21-én. Csaknem kilencszáz magyarországi helyszínen ellenőrzi a rendőrség a sebességhatár túllépését reggel hat óra óta 24 órán keresztül a Speedmarathon nemzetközi akció keretében.
Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás

Óránként tíz gyorshajtót fogtak

Infostart

Nyolc óra alatt 82 szabályszegőt mértek be a rendőrök Siófokon.

Múlt szerdán Siófokon és vonzáskörzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei – írta a police.hu oldalon a rendőrség. A reggel 9-től délután 5-ig tartó akció ideje alatt az egyenruhások 82 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt.

A rendőrség közleménye szerint a közutak legfőbb gyilkosának még ma is a gyorshajtás számít. A járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik.

Ezért a somogyi rendőrök az év minden egyes napján vármegye-szerte végeznek sebességellenőrzéseket,

melyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása.

Kezdőlap    Autó    Óránként tíz gyorshajtót fogtak

rendőrség

traffipax

siófok

gyorshajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Vasárnap reggelre ismét több csapást hajtottak végre az oroszok Ukrajna ellen. Ezek következtében mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában. Eközben az ukránok különleges műveleti egységeket küldtek a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására. A hétvége legnagyobb híre mindenképpen az, hogy a  Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak, eközben pedig az is kideült, hogy Magyarország nem kapott felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki

Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki

Kulturális, gazdasági és társadalmi beidegződéseket is érint a bérátláthatóságot célzó uniós irányelv.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Heroic' train worker saved many lives in stabbing attack, police say

'Heroic' train worker saved many lives in stabbing attack, police say

The staff member is in a life-threatening condition after trying to stop the attacker on a train to London King's Cross.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 06:23
Használt autót venne? Ezek a típusok verhetetlenek – toplista
2025. november 3. 05:48
Betett a természet a technikának, a gyorshajtók legnagyobb örömére
×
×
×
×