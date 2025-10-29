Egy koccanás utáni javítás is rengeteg pénz lehet, nagyon elszálltak az árak

Az ütközések utáni autójavítás eddig is elég súlyos számlákat eredményezett, azonban az elmúlt időszakban újabb árugrások következtek be.

Ha a javítás költségeit a kötelező biztosítás fedezi, akkor nem az autó tulajdonosának fáj az összeg, fordított esetben azonban más a helyzet.

Novemberben a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói válthatnak kötelező biztosítást, amely januártól lép életbe.

A kampány összesen körülbelül 800 ezer gépjárművet, köztük több mint 400 ezer személyautót érint; az év végi váltási időszakban 70-80 ezer szerződésváltásra számítanak a szakértők.

A kampány indulásához időzítve a Buksza, a HVG szerkesztőségi blogja megnézte, hogyan alakult az egy kárra jutó átlagos kárfelhasználás, leegyszerűsítve az az összeg, amennyibe egy káreset kerül a biztosítónak.

Ezt az összeget számos tényező, köztük a balesetes autók értéke, az alkatrészek ára, a szervizek munkadíja is befolyásolja.

A jegybanki statisztikák szerint 2024-ben a személyautók esetében 908 ezer forint volt ez az összeg, ami 8 százalékot meghaladó növekedést jelent éves szinten.

A járvány kitörésének évében, 2020-ban még 619 ezer forint volt ugyanez, vagyis 2024-ig lényegében másfélszeresére emelkedett az összeg, ami részben a már említett tényezők, így az autók és alkatrészek drágulásával, a munkadíjak – ezen belül a szerelők bérének – emelkedésével magyarázható.

A jegybank teljesítmény alapján is gyűjti az adatokat: a kgfb-szerződések állományát nézve a legtöbb autó három kategóriába, a 69-95, a 96-136 és a 137-245 lóerős teljesítményűek táborába sorolható. Ezekbe összesen több mint 3,7 millió autó tartozik. A különböző teljesítménykategóriákba egy év alatt 2-11 százalékos emelkedés történt, míg 2020 és 2024 között 43-57 százalékos drágulás mutatkozott.