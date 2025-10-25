Vezetés közben halt meg a sofőr Nyíregyházán

Pénteken szörnyű tragédia történt Nyíregyházán. A baleset helyszínén életét vesztette az autót vezető férfi – írta a szon.hu. A szemtanúk beszámolói szerint pénteken egy 70 éves férfi haladt sötét színű kocsijával Oros felől Nyíregyháza irányába. Feltehetően rosszul lett és áttért a menetirány szerinti bal oldalra a főútvonalon. Először az útpadkának, majd egy fának ütközött, az állította meg. A kiérkező mentők sajnos már csak a halál beálltát állapíthatták meg. Szerencse a nagy szerencsétlenségben, hogy akkor éppen nem jött szembe semmilyen jármű, nem ütközött össze senkivel – mondta el a tragédia részleteit az egyik szemtanú.

A helyi hírportál megkereste a mentőket, akik közölték: „a helyszínen bajtársaink egy férfi halálának tényét állapították meg”.