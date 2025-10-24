Tudja, mit jelöl a kis matrica az ablaktörlőjén? – hasznos segítség lehet

Biztosan sok autósnak feltűnt már, hogy az ablaktörlőlapátokon kék vagy valamilyen más színű matrica található, azt viszont már vélhetően kevesebben tudják, pontosan mit is jelöl a két kis négyzet alakú levonó. Számos ablaktörlőn megtalálhatók ezek a jelölések, de a különböző márkájú autókon eltérő lehet a szín. A matrica nagy segítség lehet az autósoknak, főleg abban az esetben, ha használt autót vesznek, és nem tudják, mikor voltak cserélve az ablaktörlőlapátok – írja a vezess.hu.

Az ablaktörlőn lévő matrica színe ugyanis fokozatosan halványodik az UV-sugárzás és más időjárási jelenségek, körülmények hatására, és

amikor teljesen elveszíti a színét, azt azt jelenti, ideje lecserélni a lapátokat, mert elöregedtek rajtuk a gumik.

Ezt sokan nem tudják, pedig ha a matrica színe elfehéredik, a lapátok általában elkezdenek csíkokat hagyni az üvegen, illetve nyikoroghatnak is használat közben.

Az ablaktörlőket elsősorban az esőcseppek és különféle szennyeződések eltávolítására tervezték. Ha száraz üvegen próbáljuk meg működésbe hozni, akkor a lapát gumija és az üveg közti súrlódás túl nagy lesz, és jellegzetes csikorgó hangot hallunk.

Az ablaktörlő lapát gumija idővel elhasználódhat, berepedezhet vagy elveszítheti a rugalmasságát, és ilyenkor már nem tisztít megfelelően, nyikorog. Ekkor kell cserélni.

A cikkben kitérnek arra is, hogy a por, a pollen, a bogarak és egyéb szennyeződések ráragadhatnak a szélvédőre, és ha gumi már nem működik jól, nem tud egyenletesen csúszni a felületen, ezért nem szabad megfeledkezni a szélvédő és az ablaktörlő lapátok rendszeres tisztításáról sem.