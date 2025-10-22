ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda Előd
alaprajz tervrajz építészet építkezés
Nyitókép: Pixabay

Sokan vártak erre, nagy munkák kezdődhetnek az M0-snál

Infostart

Az M0-s és az 5103. számú út találkozásánál új fel- és lehajtóágak, körforgalom építését, valamint egy 1,3 kilométeres útszakasz felújítását előkészítő kiviteli terv elkészítésére írt ki közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Befejezné a szaktárca az M0 és az 5103. jelű út csomópontjának fejlesztését – derült ki az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetményből vette észre a Magyar Építők. A nyertes ajánlattevőnek az ipari park közelében korábban felhagyott fejlesztés lezárásának kiviteli terveit kell elkészítenie.

Az M0 autóút jobb pályáján, a 16+978,91 és 17+191,88 kilométer-szelvények között új lehajtó- és felhajtóágak épülnének meg, mintegy 490 méter hosszan, amelyek az 5103. jelű útba kapcsolódnak be. A tervek szerint M0 halásztelki és szigetszentmiklósi csomópont közötti szakaszán három forgalmi sáv és az üzemi sáv helyett három forgalmi és egy gyűjtő-elosztó sávot alakítanának ki.

Befejeznék 133 méteren a támfalak építését. A tervezett csomópont közelében a Leshegy utca és az 5103-as út jelzőlámpás csomópontját átalakítanák úgy, hogy az arra közlekedők kizárólag kis ívben jobbra kanyarodhatnak majd. A Leshegy utcától délre egy visszafordulást is biztosító turbókörforgalmat terveznek.

Az 5103-as út is megújulhat

A projekt keretében a nyertes ajánlattevő feladata lesz több mint 1,3 kilométeren az 5103-as út rekonstrukciós munkálatainak megtervezése is, amelyek kiterjednek a burkolat megerősítésére, a pálya korrekciójára és a közműhálózatok rendezésére is.Forgalomirányítási eszközöket is telepítenének, amely támogatja a forgalomszámlálást és a közlekedési adatok gyűjtését.

