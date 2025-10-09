Így vadásznak civil autókból a budapesti rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerületi munkatársai 2025. szeptember 22-től október 3-ig ellenőrizték a közlekedés résztvevőit rendőrségi jelleg nélküli gépkocsikból. Az ellenőrzés során kábítószer birtoklása miatt tetten értek és elfogtak három személyt. A rendőrök három alkalommal büntetőfeljelentést tettek; egy esetben garázdaság, két esetben kábítószer birtoklása miatt. További két esetben szabálysértési feljelentést tettek; előzési szabályok megsértése, valamint elsőbbségi szabály megszegése miatt. Kilenc esetben figyelmeztetést adtak.

A közlekedési akció során a rendőrök közigazgatási bírságot 132 esetben szabtak ki, ebből 127 alkalommal gyorshajtás, öt esetben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Helyszíni bírságot összesen 70 esetben szabtak ki, ebből 57 alkalommal gyorshajtás, hat esetben irányjelzés elmulasztása miatt. Két autóban észleltek radar blokkoló használatát, amiért szintén helyszíni bírságot szabtak ki, továbbá két autóst másokat veszélyeztető közlekedés, egy-egy sofőrt záróvonal átlépés, elsőbbségi szabály megszegése kijelölt gyalogos átkelőhelyen, és lejárt műszaki engedély miatt szankcionáltak.

Az akció során a legkirívóbb gyorshajtást az a sofőr követte el, aki a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a megengedett 70 km/h helyett 145 km/h órával hajtott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat.

A közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság a jövőben is szervez hasonló ellenőrzéseket – olvasható a police.hu-n.