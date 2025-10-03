ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 3. péntek
Nyitókép: Police.hu

Lebuktak Budapest autós rémei, kaszáltak a rendőrök

Infostart

Közlekedésrendészeti ellenőrzés volt Angyalföldön.

A XIII. Kerületi Rendőrkapitányság a Váci úton tartott ellenőrzést szeptember 27-én éjszaka. Az akció elsődleges célja a másokra veszélyt jelentő, a száguldozó, és a lakókat a motor bőgetésével zavaró közlekedők kiszűrése volt.

A rendőrök 397 gépjárművet ellenőriztek. Engedély nélküli átalakítás miatt hét tulajdonost jelentettek fel, autóikat soron kívül műszaki vizsgára rendelték be, és elvették a forgalmi engedélyeiket - olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

Elfogtak egy körözött személyt, valamint három ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, akik közigazgatási bírságot kaptak.

Helyszíni bírságot 15 sofőrrel szemben szabtak ki elsőbbségadási és kanyarodási szabályok megsértése, érvénytelen hatósági engedéllyel közlekedés és más szabálysértések miatt.

Police.hu
Police.hu

rendőrség

autó

angyalföld

