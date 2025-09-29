Gond van, segítséget kért a Volkswagen

A Skoda számára India kulcsfontosságú piac a nemzetközi terjeszkedési terveiben, különösen mivel Kínában már nincs jelentős jelenléte, Oroszországból pedig kivonult.

A friss hírek szerint a Volkswagen-csoport jelentősen átalakítja indiai működését, miközben 1,4 milliárd dolláros importadó-igénnyel és zsugorodó piaci részesedéssel küzd a világ harmadik legnagyobb autópiacán.

A Skoda Auto, amely 2018 óta irányítja a Volkswagen indiai stratégiáját, külső szakértőket bízott meg rendszereinek és folyamatainak felülvizsgálatával, derül ki egy szeptember 8-i belső emlékeztetőből. Piyush Arora, a helyi egység vezetője szerint a harmadik fél bevonása semleges perspektívát és innovatív ötleteket biztosíthat.

Az átszervezés egybeesik mintegy 10 felsővezetői távozással az elmúlt hetekben, köztük a pénzügyi igazgató és több részlegvezető kilépésével. A vállalat közleménye szerint a személyzeti változások a standard HR-folyamatoknak felelnek meg.

Bár a Volkswagen csoport több mint két évtizede jelen van Indiában, nem tudott jelentős szereplővé válni. A Volkswagen és Skoda márkák együttesen csak 2 százalékát teszik ki az évi 4 millió járműves indiai autópiacnak, lemaradva az újabb versenytárs Kia és olyan befutott szereplők mögött, mint a Toyota.