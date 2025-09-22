ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő
Ukraine, Kyiv - 2 June 2021: Yellow Suzuki Vitara car moving on the street. Editorial
Nyitókép: YuriyVlasenko/Getty Images

Komoly döntést hozott a Suzuki

Infostart / MTI

A Suzuki Motor Corporation 22 év után változtat a termékein használt logón – jelentette be a cég honlapján hétfőn.

A közlemény szerint a Suzuki Motor Corporation 22 év után először tervezte újra a termékein használt emblémát. Az új logó megtartja a márka felismerhető formáját és az ikonikus „S” betűt, de a digitális kor szellemében lapos dizájnt alkalmaznak, a hagyományos krómot pedig egy erős fényű ezüst festékre cserélik, hogy csökkentsék a környezeti terhelést, kifejezve egy új korszak felé való elmozdulást.

Forrás: Global Suzuki
Forrás: Global Suzuki

Az új embléma elsőként a Japán Mobilitási Kiállításon bemutatásra kerülő Suzuki koncepciómodellekre kerül föl. A kiállítást október 31. és november 9. között rendezik Tokióban.

