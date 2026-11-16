A szlovákok többsége támogatja a kötelező sorkatonaságot, de kevesebben fognának fegyvert

A kutatás rámutat, hogy a vizsgált országok szinte mindegyikében a lakosság többsége kész lenne harcolni a hazájáért egy támadás esetén, kivételt csupán Németország és Szlovákia jelent. Ráadásul a szlovákiai válaszadóknak csupán az ötöde gondolja úgy, hogy az állam valóban fel van készülve egy súlyos válsághelyzetre vagy egy háborúra.

A biztonság garanciáját a szlovákok többsége európai keretek között látja. Tízből heten támogatják, hogy az Európai Unió a NATO mellett saját védelmi képességeket is kiépítsen, és

kétharmaduk egy közös európai hadsereg létrehozását is helyeselné.

Sőt, a megkérdezettek 81 százaléka szerint Európának nagyobb felelősséget kellene vállalnia saját védelméért, ha az Egyesült Államok visszavonulna a kontinensről. Igaz, abban már csak a válaszadók fele bízik, hogy ez jelentős amerikai támogatás nélkül sikerülne is.

A védelmi kiadások növelésével kapcsolatban már jóval óvatosabb a közvélemény. Míg a vizsgált országokban átlagosan több mint hatvan százalék helyesli a hadsereg fejlesztésére szánt összegek emelését, Szlovákiában ezt a lakosság kevesebb mint fele támogatja. Ha pedig a fegyverkezés az egészségügy vagy a szociális juttatások rovására menne, már csak a megkérdezettek harmada állna az intézkedés mellé. Hasonló az arány azzal az amerikai elvárással kapcsolatban is, hogy a szövetségesek a bruttó hazai termék öt százalékát fordítsák védelemre.

A felmérésből az is kiderül, hogy

az Egyesült Államokkal szembeni bizalmatlanság Szlovákiában a legerősebb a régióban.

A válaszadók mindössze 23 százaléka sorolta az USA-t a legfontosabb stratégiai partnerek közé, és Bulgária mellett Szlovákia az egyetlen ország, ahol a lakosság többsége, 56 százaléka üdvözölné az amerikai csapatok kivonását Európából.

Ezzel szemben

Oroszország megítélése jóval megengedőbb, mint a többi vizsgált államban.

Míg nemzetközi átlagban a megkérdezettek több mint kétharmada fenyegetésként tekint Moszkvára, Szlovákiában ez az arány pontosan 50 százalék, és a lakosság 38 százaléka egyenesen partnernek tartja Oroszországot.

A béke érdekében a szlovákiai válaszadók hajlanak leginkább az engedményekre. A szlovákok 69 százaléka szerint Ukrajnának le kellene mondania területeinek egy részéről a békemegállapodás fejében, közel kétharmaduk pedig az orosz energiahordozók vásárlását is támogatná, ha azok elutasítása jelentős drágulást hozna.