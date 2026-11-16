ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
331.34
bux:
146590.59
2026. november 16. hétfő Ödön
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Célra tart egy légfegyvert egy nő a lőtéren.
Nyitókép: Getty Images/robertprzybysz

A szlovákok többsége támogatja a kötelező sorkatonaságot, de kevesebben fognának fegyvert

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Ellentmondásos kép rajzolódik ki a szlovákiai lakosság biztonságpolitikai nézeteiről: miközben tízből hatan támogatják a kötelező sorkatonai szolgálatot, személyesen kevesebben, a megkérdezettek mindössze 47 százaléka fogná meg a fegyvert az ország védelmében. Mindez a GLOBSEC Trends 2026 legfrissebb felméréséből derül ki.

A kutatás rámutat, hogy a vizsgált országok szinte mindegyikében a lakosság többsége kész lenne harcolni a hazájáért egy támadás esetén, kivételt csupán Németország és Szlovákia jelent. Ráadásul a szlovákiai válaszadóknak csupán az ötöde gondolja úgy, hogy az állam valóban fel van készülve egy súlyos válsághelyzetre vagy egy háborúra.

A biztonság garanciáját a szlovákok többsége európai keretek között látja. Tízből heten támogatják, hogy az Európai Unió a NATO mellett saját védelmi képességeket is kiépítsen, és

kétharmaduk egy közös európai hadsereg létrehozását is helyeselné.

Sőt, a megkérdezettek 81 százaléka szerint Európának nagyobb felelősséget kellene vállalnia saját védelméért, ha az Egyesült Államok visszavonulna a kontinensről. Igaz, abban már csak a válaszadók fele bízik, hogy ez jelentős amerikai támogatás nélkül sikerülne is.

A védelmi kiadások növelésével kapcsolatban már jóval óvatosabb a közvélemény. Míg a vizsgált országokban átlagosan több mint hatvan százalék helyesli a hadsereg fejlesztésére szánt összegek emelését, Szlovákiában ezt a lakosság kevesebb mint fele támogatja. Ha pedig a fegyverkezés az egészségügy vagy a szociális juttatások rovására menne, már csak a megkérdezettek harmada állna az intézkedés mellé. Hasonló az arány azzal az amerikai elvárással kapcsolatban is, hogy a szövetségesek a bruttó hazai termék öt százalékát fordítsák védelemre.

A felmérésből az is kiderül, hogy

az Egyesült Államokkal szembeni bizalmatlanság Szlovákiában a legerősebb a régióban.

A válaszadók mindössze 23 százaléka sorolta az USA-t a legfontosabb stratégiai partnerek közé, és Bulgária mellett Szlovákia az egyetlen ország, ahol a lakosság többsége, 56 százaléka üdvözölné az amerikai csapatok kivonását Európából.

Ezzel szemben

Oroszország megítélése jóval megengedőbb, mint a többi vizsgált államban.

Míg nemzetközi átlagban a megkérdezettek több mint kétharmada fenyegetésként tekint Moszkvára, Szlovákiában ez az arány pontosan 50 százalék, és a lakosság 38 százaléka egyenesen partnernek tartja Oroszországot.

A béke érdekében a szlovákiai válaszadók hajlanak leginkább az engedményekre. A szlovákok 69 százaléka szerint Ukrajnának le kellene mondania területeinek egy részéről a békemegállapodás fejében, közel kétharmaduk pedig az orosz energiahordozók vásárlását is támogatná, ha azok elutasítása jelentős drágulást hozna.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    A szlovákok többsége támogatja a kötelező sorkatonaságot, de kevesebben fognának fegyvert

szlovákia

fegyver

sorkatonaság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A Kisvakond- és a Mészáros-frakció tagjainak itt az idő, hogy elkullogjanak” – Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben

„A Kisvakond- és a Mészáros-frakció tagjainak itt az idő, hogy elkullogjanak” – Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben

Lemondásra szólította fel a Seszták-ügy, az elásott pénz megtalálása után a Fidesz és a KDNP frakciójának tagjait Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben. Napirend előtti felszólalásában hosszan sorolta az ügy tanulságait. A parlament ezen a héten a 2027-es költségvetést tárgyalja három napon át.
 

Unger Anna: az elásott pénz korrupciós cselekményt bizonyíthat

Mától háromnapos ülésen tárgyalja a 2027-es költségvetést a parlament

Seszták Miklós-ügy: az NVVH tudta, hova kell menni az elásott pénzért

Fidesz: „Unger Anna lebuktatta Magyar Péter politikai színházát”

Bóka János is újra megszólalt az elásott pénzről, és nem egészen azt mondta, amit a Fidesz-közlemény

A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az Otthon Start hirtelen kivezetése miatt

VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a magyar eurótól Kurali Zoltán: minden feltétel tárgyalható, csak okosan kell tárgyalni

Megszólalt a magyar eurótól Kurali Zoltán: minden feltétel tárgyalható, csak okosan kell tárgyalni

Nem tartható hosszú ideig, hogy egy ország a GDP 5-7 százalékát kitevő nettó finanszírozási szükséglettel fusson évekig. A költségvetést éppen ezért az euróbevezetési tervektől függetlenül mindenképp ki kellett volna igazítani – mondta egy hétfői konferencián Kurali Zoltán. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke kiemelte, hogy legkorábban 2032 januárjában fizethetünk először a közös devizával, amihez legkésőbb 2029 elején be kell lépnünk az ERM-II- árfolyamrendszerbe.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
2027-re tolódhat a magyar kamatcsökkentés: elárulták, mi tartja vissza az MNB-t

2027-re tolódhat a magyar kamatcsökkentés: elárulták, mi tartja vissza az MNB-t

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntő ülésén várhatóan 5,5 százalékon tartja az alapkamatot.

BBC
Business Sport Travel Science
Yemeni forces' retreat leaves Houthis in control of key area on coast of Red Sea waterway

Yemeni forces' retreat leaves Houthis in control of key area on coast of Red Sea waterway

Saudi-backed forces say they are moving troops from the Bab al-Mandab Strait to defend the interim capital Aden.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 16. 08:46
Garantált munkahely az állástalan brit fiataloknak – de nem adják ingyen
2026. november 15. 14:04
Bíróságra megy az oda tervezett migránsszállás miatt függetlenségét kikiáltó falu
×
×