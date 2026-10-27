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Nyitókép: Pixabay

Szlovákia biztosítaná az orosz olajszállítások folyamatosságát

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákia és Oroszország egyetért abban, hogy biztosítani kell az orosz kőolajszállítások stabilitását és a nyersanyag behozatalát a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Erről a két ország képviselői hétfőn Moszkvában tárgyaltak a gazdasági, valamint tudományos és műszaki együttműködéssel foglalkozó kormányközi bizottság ülésén. A következő találkozót 2027-ben Szlovákiában tartják.

A szlovák küldöttséget Juraj Blanár külügyminiszter vezette, aki hangsúlyozta: Pozsony a nemzeti érdekek érvényesítése mellett az európai uniós kötelezettségeit is figyelembe veszi. A kormányközi bizottság munkájának újraindítását azzal indokolta, hogy a felek olyan területeken is együttműködhetnek, amelyekre nem vonatkoznak szankciók.

A tárgyalások középpontjában az energetika, ezen belül a kőolaj-, földgáz- és atomenergia-ellátás állt. A felek méltatták az olajszállítások terén folytatott együttműködést, és

Szlovákia megerősítette, hogy teljesíteni kívánja a korábban megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeit. A földgázra vonatkozó megállapodásokat 2008-ban, a kőolajra vonatkozókat 2015-ben kötötték.

Juraj Blanár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákiának be kell tartania az érvényes uniós szankciókat. Közölte azt is, hogy az Európai Unió orosz földgázbehozatal fokozatos megszüntetését előíró szabályozása miatt a szlovák kormány bírósági eljárást kezdeményezett, mert álláspontja szerint az uniós szabályok elfogadásakor megkerülték az előírt eljárást.

A szlovák diplomácia vezetője szerint a jelenlegi szankciók továbbra is lehetővé teszik a nukleáris fűtőanyagok szállítását, valamint az orosz technológiájú atomerőművek üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatásokat.

A miniszter rámutatott: Szlovákia nincs egyedül az Oroszországgal való gazdasági kapcsolatok fenntartásában. Emlékeztetett arra, hogy a német vállalatok jelenléte is számottevő az orosz piacon, az Eurostat adatai szerint pedig

az Európai Unió tagállamai 2022 óta mintegy 200 milliárd euró értékben vásároltak energiahordozókat Oroszországtól.

Példaként említette a Német–Orosz Külkereskedelmi Kamarát, amelynek elnöke, Matthias Schepp az idei szentpétervári gazdasági fórumon arról beszélt, hogy mintegy 1600 német vállalat működik az orosz piacon. Ezek együttes forgalma a tavalyi évben hozzávetőleg 20 milliárd eurót tett ki.

A gazdasági kapcsolatok mellett a mezőgazdasági, környezetvédelmi, turisztikai, tudományos, kulturális és sportügyi együttműködésről is egyeztettek. A felek a kereskedelmi és iparkamarák közötti kapcsolatok erősítését is szorgalmazták, és megvizsgálják a szlovák, illetve az orosz partnerintézmény közötti egyetértési megállapodás megújításának lehetőségét.

A moszkvai egyeztetések végén a kormányközi bizottság két társelnöke jegyzőkönyvet írt alá, amelyben rögzítették a jelenlegi és a jövőbeni együttműködés főbb témáit és lehetőségeit. A következő, 23. ülést a tervek szerint 2027-ben Szlovákiában rendezik meg.

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