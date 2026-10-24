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Nyitókép: Unsplash

Visszakapta sebességét az „ukrán Starlink”

Infostart / MTI

Helyreállt az ukrán erők hozzáférése a SpaceX amerikai űripari, űrkutatási és telekommunikációs vállalat műholdas internetes szolgáltatásához, a Starlinkhez – jelentette be szombaton az ukrán védelmi miniszter.

Közleményében Jevhenyij Hmara azt mondta, a rendszer sebessége meghaladja az óránkénti 400 kilométert és kiemelte, hogy a Starlinkhez tartozó Starshield katonai hálózat alapvető fontossággal bír az ukrán egység működésében, kiemelve a drónok működtetését, a kommunikációt és a logisztikát.

A Starlink/Starshield lassításáért korábban sem a SpaceX-et tulajdonló Elon Musk, sem az amerikai kormányzat nem vállalta a felelősséget.

Mindeközben ukrán dróntámadást jelentettek szombatra virradóra az oroszországi Togliatti több ipari létesítményéből. Ilja Szukih, a város polgármestere a Telegramon azt közölte, hogy az első vizsgálatok szerint a támadásnak nincsenek áldozatai, arra azonban nem tért ki, mely létesítményeket értek csapások.

Togliattiban található az ország legnagyobb autógyártója, az Avtovaz, illetve a városban működik a TogliattiAzot nevű műtrágyagyár.

Az ukrán hadsereg vezérkarának közleménye szerint Togliatti műtrágyagyárát érte csapás, hozzátéve, hogy az ukrán erők támadást intéztek az orjoli Proton-Electrotex JSC gyár ellen. A vállalat Oroszország vezető gyártója az elektronikai optikai berendezések terén.

Andrej Klicskov, az orjoli régió kormányzója azt közölte, az azonos nevű várost ukrán rakétatámadás érte, és bár a támadás pontos helyszínét nem közölte, hozzátette, hogy az incidens nyomán tűz keletkezett, a romok alól pedig három holttestet emeltek ki.

Ukrán dróntámadásról adtak hírt a kelet-ukrajnai Harkiv megye orosz erők ellenőrizte részéből is. Vitalij Gancsev, a harkivi orosz katonai-polgári közigazgatás vezetője azt közölte, a műveletben legkevesebb három civil meghalt, egy pedig súlyosan megsebesült.

Szergej Akszjonov, a 2014 óta orosz megszállás alatt lévő Krím félsziget vezetője azt közölte, a térséget érő ukrán dróntámadás nyomán korlátozásokat vezettek be a Krím ivóvíz-és áramszolgáltatásában, a Telegramon közzétett üzenetében azonban nem tért ki arra, hogy az intézkedés hány háztartást érint.

Ugyancsak szombaton az orosz védelmi minisztérium azt közölte, összesen 616 drónt semmisített meg az éjszaka folyamán több mint 20 orosz régió fölött.

Az ukrán légierő ugyanakkor arról számolt be, hogy az orosz egységek legkevesebb 126 drónt indítottak Ukrajna irányába, hozzátéve, hogy a légvédelem 101-et megsemmisített.

Az ukrán katasztrófavédelem szerint Kijevben két ember sebesült meg.

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Kezdőlap    Külföld    Visszakapta sebességét az „ukrán Starlink”

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