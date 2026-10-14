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Nyitókép: Unsplash.com

Halálos tigristámadás Angliában: súlyos elmebetegségben szenvedett az áldozat

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Bár a család kérésére az illetékes brit rendőrség közölte: nem adják ki a szibériai tigris által egy vadasparkban halálra mart férfi nevét, az interneten mégis megnevezték. Ezt követően a család közölte, hogy a fiatalember „súlyos mentális betegséggel küzdött”. A fiatal a múlt hétvégén ugrott be egy tigris kifutójába.

William Chapman volt az a fiatal, aki a múlt héten merészen bemászott egy angliai állatkert tigris kifutójába és ott bizarr kommunikációba kezdett a vaddal, amely ezután halálra sebezte.

Az eset után több sokkoló videó is megjelent, a kommentelők egy része kárörömmel fogadta, hogy akkori ismeretei szerint egy feltűnési vágytól vezérelt és az incidenst maga is levideózó fiatal pórul járt.

Az ügyben nyomozó Dél-Yorkshire-i rendőrség később közölte, hogy a család kérésére nem fedi fel az áldozat nevét. Most azonban, hogy kiderült a 23 éves William Chapman személyazonossága, a család is megszólalt.

Közleményükben azt írják, hogy a fiatalember évek óta „súlyos elmebetegségben” szenvedett és „erős gyógyszereket” szedett. „A halottkém dolga lesz kideríteni, ez mekkora szerepet játszott a halálában. Kérjük tartsák tiszteletben a vizsgálatot” – írták.

Williamről megemlékezve hozzátették: „értelmes, melegszívű és megnyerő fiatalember volt, a családja nagyon szerette és ő ezt viszonozta... teljesen összetörtünk a veszteség miatt, nehezen tudjuk feldolgozni. Bízunk abban, hogy a hatóságok mindent megtesznek, hogy kiderítsék, miért tette azt, amit tett a csodálatos fiunk”.

A fiatalember nemcsak az állatkertben viselkedett furcsán. Halála napján egy képet posztolt magáról, amelyen egy bibliával és egy számszeríjjal pózolt, szájában egy nyílvesszővel. Az állatkertbe - ugyanazt a ruhát viselve - egyedül ment, ahol a látogatók szerint a fülhallgatójából szóló zenére táncolt, megkért másokat, hogy fotózzák le, majd egy hídról leugrott az amúri tigris kifutójába. Egy nő megpróbálta visszatartani, de nem sikerült neki.

A kifutóban William elkezdte videózni az akkor még távolabb, egy platformon ülő állatot, majd meditatív pózba helyezkedett.

Az Altai nevű tigris leugrott a pihenőhelyéről és ekkor kezdte kerülgetni. A férfi megpróbálta utasítani, hogy „viselkedjen” és egyszer sikerült is elhessegetnie. A vad ezután ragadta meg a nyakánál fogva és bár figyelmeztető lövésekkel elriasztották, a kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani Williamnél.

A tragikus történet híre eljutott a Fehér Házig is, ahol Donald Trump elnök három videót is posztolt róla. Az utolsó, egy mesterséges intelligenciával készült videó volt, ami az eset kiparodizálásának tűnt. A klipben Trump elzavarja az állatot, majd játékosan birkózik vele. Mindezt több kommentelő hevesen bírálta.

Maga a család pedig kérte, hogy az emberek tartózkodjanak „a mélyen sértő médiatartalmak posztolásától és terjesztésétől, mert ez súlyos szenvedést okoz nekik egy kivételesen nehéz időszakban”.

William Chapman egy gyerek színjátszócsoport tagja is volt és később szerepelt az ITV és a BBC fiataloknak szóló produkcióiban, oldalán egy későbbi Harry Potter-színésszel.

A tragikus eset körülményeinek felderítésére csütörtökön indul halottkémi vizsgálat, miközben a helyi rendőrség és a közeli Doncaster város önkormányzata – a vadaspark működési engedélyének kiadója – saját nyomozást indított.

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