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Tyrick Mitchell (b) és Adam Wharton (j), a Crystal Palace játékosai közrefogják Bernardo Silvát, a Manchester City játékosát az angol labdarúgókupa, az FA Kupa döntõjében játszott Crystal Palace-Manchester City mérkõzésen Londonban 2025. május 17-én.
Nyitókép: Tolga Akmen

Sportközgazdász: ha túl enyhe lesz a Manchester City büntetése, az legalizálhatja, ami történt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A Manchester City visszacsúszhat oda, ahol 2008 előtt volt, és szinte lehetetlen lesz újjáépítenie magát – vélekedett az InfoRádióban Szabados Gábor sportközgazdász, aki arról is beszélt, milyen büntetésre számíthat a szuperklub azután, hogy pénzügyi machinációkban találták bűnösnek.

Pénzügyi botrány közepén az angol Manchester City futballklub.

Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban úgy vélekedett, a klubra váró legenyhébb büntetés egy pénzügyi tétel lenne, amelyet valószínűleg a tulajdonos sejk mosolyogva fizetne ki, ami viszont nagy érvágást jelenthetne, ha a következő szezonokat is érintő pontlevonás előtt állna a klub, netán a Premier League-ből is kizárnák, utóbbi esetben a játékosok nagy részét elveszíthetné; van is erre példa, a Juventusé, amelyet két évtizede zártak ki az olasz élvonalból a másodosztályba, és gyakorlatilag mindenki elment a meghatározó játékosokon kívül Alessandro Del Pierón kívül.

És ez csak a dolgok egyik része: a Citynek onnan kéne újraépítenie magát, ahonnan elindult akkor, amikor az arab érdekeltség bevette magát a klubba, de már most is igen nehezen birkóznak a klubot érintő presztízsveszteséggel, és szponzorok bármelyik pillanatban távozhatnak, nem is beszélve a szurkolókról.

Szabados Gábor azt is felvetette, az sem biztos, hogy ebben a helyzetben a tulajdonos egyáltalán marad, és ha bekövetkezik a legrosszabb, akkor a Manchester City újjáépíthetetlenül megszűnik európai topklubnak lenni, amely PL-ért, BL-ért harcol, hacsak nem hajtanak végre ugyanolyan pénzügyi manővereket, amelyek idáig elvezettek, és amelyek miatt most ezek a büntetőeljárások folynak.

Egyszersmind leszögezte: egyelőre sötétben tapogatózunk azzal kapcsolatban, hogy mi is lesz ennek az eljárásnak a vége.

Rámutatott Roy Keane korábbi Manchester United-sztár kommentárjára is, aki azt mondta, ha City-játékos lenne, most kukába dobná az érmeit, mivel a csalást meg kell büntetni, és nem lehet enyhe büntetést adni, mert akkor nagy felháborodás lesz.

Elmondta még, a Manchester City esetében egy óriási birodalomról van szó, amelynek egyik része csak a Manchester City, más klubok is bedőlhetnek most a folyamat végére, no meg erős gazdasági pozíciók Anglia egyik legerősebb városában.

„Tehát azért itt tényleg nemcsak az forog kockán, hogy egy darab futballklubbal mi lesz, hanem egy egész, komoly évek alatt felépített gazdasági projekt, ami ráadásul egy olyan országhoz, az Egyesült Arab Emírségekhez kapcsolódik, amelynek nagyon komoly politikai, gazdasági kapcsolatai vannak a legtöbb világhatalommal, tehát már csak ilyen szempontból is nagyon érzékeny téma ez” – világított rá.

Szabados Gábor szerint bárki is hozza meg a döntést, itt nagyon sok mindent kell mérlegelni, és nagyon nehéz lesz ezeket a szempontokat elválasztani attól, hogy mit tett a Manchester City, és ezért milyen büntetés jár.

Borítékolja: közmegelégedésre nem lehet majd döntést hozni, mert akármilyen döntés jön, lesz, aki azt mondja, hogy túl szigorú, és lesz, aki azt mondja, hogy túl enyhe.

„Én is azt gondolom, hogy ha egy relatíve enyhe büntetést kap a City, akkor gyakorlatilag legalizálják azt, amit a Manchester City tett, és onnantól fogva a Premier League elveszíti a tekintélyét” – figyelmeztetett.

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