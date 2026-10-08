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Meglepő tény derült ki a Manchester City BL-szereplésével kapcsolatban

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A Manchester City meglepő módon megtarthatja helyét a Bajnokok Ligájában a következő szezonban is, még akkor is, ha a Premier League súlyos büntetésekkel – például kizárással az élvonalból – sújtja a klubot.

Az angol labdarúgás vezető tisztségviselői egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a klub kihasználhat egy kiskaput az UEFA licencszabályzatában, és így továbbra is szerepelhet az európai porondon, írja a goal.com.

Úgy vélik, a Citynek sikerülhet bejutnia a Bajnokok Ligájába a következő idényben, függetlenül attól, milyen súlyos szankciókat szab ki rájuk a Premier League. A manchesteri klubot 114 vádpontban találták bűnösnek a 2009 és 2018 közötti időszak pénzügyi szabálytalanságai miatt.

A tulajdonosok több mint 900 millió fonttal manipulálták a könyvelést ebben az időszakban. Ez a döbbenetes összeg lehetővé tette számukra, hogy kijátsszák a hazai és európai versenyekre vonatkozó korlátozásokat. A City jelenleg fellebbez az ítéletek ellen, és továbbra is teljes ártatlanságát hangoztatja. Ennek ellenére jelentős büntetésekkel néz szembe, beleértve a pontlevonást, a kiesést az élvonalból, vagy akár még súlyosabb szankciót is.

A hazai ellehetetlenülés veszélye ellenére a sportág vezetői úgy érzik, a City jövőre még mindig szerepelhet a Bajnokok Ligájában. A BBC Sport értesülései szerint a City úgy is kvalifikálhatja magát, ha megnyeri a sorozatot a jelenlegi szezonban.

Nem létezik automatikus mechanizmus, amely kizárna egy klubot az európai kupasorozatokból, ha az sportszakmai alapon vívta ki a részvételi jogot. Ez a lehetőség komoly aggodalmat keltett a labdarúgás vezetői körében. Úgy vélik, elfogadhatatlan lenne, ha a City élvezhetné az európai elitfutball jövedelmező előnyeit, miközben súlyos büntetést kap.

A közvetlen problémát az európai szerepléshez szükséges UEFA-licenc kérdése jelenti. A GiveMeSport beszámolója szerint a City licencének ügye komoly aggályokat vetett fel. Hozzátették: a megoldás „olyanfajta összehangolt gondolkodást igényelne, amely eddig némileg hiányzott”.

Az európai szerepléshez szükséges licenceket az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) adja ki, a feladatot pedig a Premier League-re ruházza át. Az irányító testület azonban nem tagadhatja meg a licenc kiadását, ha a klub teljesíti az összes minimális követelményt.

A licenceket az aktuális pénzügyi teljesítmény alapján ítélik oda. Ez a részlet teljesen bizonytalanná teszi, hogy a hatóságok jogszerűen megtagadhatnák-e a Citytől az európai szereplés jogát.

A lehetséges forgatókönyv komoly hiányosságra világít rá a labdarúgás irányítási rendszerében. Előfordulhat ugyanis, hogy a Cityt visszasorolják az alacsonyabb osztályokba, miközben hétközi mérkőzéseken továbbra is Európa elitklubjait fogadja.

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