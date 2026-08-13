ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.51
usd:
315.34
bux:
150022.25
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Duna kavicsos partja fákkal, bokrokkal.
Nyitókép: Unsplash

Akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti a paksi fenékküszöb építése – a nap hírei

InfoRádió

Azonnali segítséget kapnak a gazdák az aszály miatt fizetőképességük megtartására. Romániában leállították az ország egyetlen atomerőművét a Duna alacsony vízállása miatt.

Akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti a paksi fenékküszöb építése – mondta miniszterelnök a budapesti tájékoztatón. Magyar Péter közölte, a konstrukció akár egy méterrel emelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz-csatornájánál. A fenékküszöb építése megkezdődött Paksnál, és már mindkét bárka készenlétben áll, hogy szükség esetén elsüllyesztésükkel emeljék a vízszintet az erőműnél.

Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására – olvasható a kormany.hu honlapon. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válságalapjából mintegy 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis- és közepes gazdaságok védelmében.

Új elnökhelyettest választott az Alkotmánybíróság. Czine Ágnes alkotmánybíró szeptembertől lesz az Alkotmánybíróság elnökhelyettese.

Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. A szervezet közölte, hogy az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is.

Még senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként az MNB-botrány ügyében. A tavaly február óta tartó nyomozásban eddig csak tanúmeghallgatásokat tartottak.

A Fidesz újbudai frakciója kizárta a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt. A politikus közölte, tiszta a lelkiismerete, nem adja vissza a mandátumát, függetlenként folytatja munkáját. A frakció indoklása szerint a kizárásra azért volt szükség, mert Balogh Péternek és hozzátartozójának érintettsége is felmerült Király Nórához, a Fidesz csepeli jelöltjéhez köthető hét civil szervezet támogatásainak ügyében.

Megszületett a jogi megoldás arra, hogy december 24-e már az idén szabaddá váljon – tudta meg az Economx. A Munkástanácsok javaslata a jogi megoldásra már a foglalkoztatást felügyelő szaktárcánál van, és ősszel a parlament elé kerül.

A fővárosi favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgeti a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Budapesten a fővárosi önkormányzat csak a saját területein tudja érvényesíteni a favédelmi szempontokat. A főváros eddig 2500 egészséges fát mentett meg azzal, hogy nem javasolta megadni a tulajdonosi engedélyt fapusztító beruházásnak.

Somogy után Baranya megyében is igazolták a sertéspestist házisertésekben. A drávafoki 34 sertést tartó gazdaságban, valamint a 19 mangalicából álló okorági telepen egyaránt láz, gyengeség, hasmenés, elhullás miatt történt a mintavétel. Az állatokat leölik.

Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában, Pince településen. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett a szőlőt és a gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják.

Romániában leállították az ország egyetlen atomerőművét a Duna alacsony vízállása miatt. A cernavodai létesítmény 2. reaktora sem termel már áramot, az ország pedig már a délelőtti órákban is importra szorult, amire eddig még sosem volt példa. A cernavodai atomerőmű Románia villamosenergia-szükségletének mintegy 20 százalékát fedezi.

Több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban a vízhiány miatt. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését a Cseh Energetikai Művek felmérése szerint. A kis vízerőművek az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5 százalékát biztosították.

Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Baskírföldön található szalavati olajfinomítóra. Az ukrán határtól mintegy 1300 kilométerre található létesítmény Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító és petrolkémiai komplexuma, szénhidrogén-feldolgozó kapacitása évente 10 millió tonna.

Továbbra sem fogad járatokat Catania repülőtere Szicília szigetén a közel egy hete ismét aktív Etna tűzhányó miatt, a forgalomkorlátozást péntek reggel 8 óráig meghosszabbították. Európa legaktívabb tűzhányója péntek óta nagy mennyiségű hamut és izzó kődarabokat lövell.

29 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezték a Boeing gyárat egy 2019-es balesetért. A polgári pert egy ír származású ENSZ-mérnök özvegye indította. A férfi az Ethiopian Airlines járatának 2019. március 10-i balesetében elhunyt 157 ember egyike volt. A gép egyik szoftverének hibája hozzájárult a balesethez.

756 ezer tinédzser fiókját törölte a Meta közösségi platform Ausztráliában, ahol a világon elsőként lépett életbe a tizenévesek számára közösségimédia-tilalom. A Facebook és az Instagram tulajdonosa további intézkedéseket ígért.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti a paksi fenékküszöb építése – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez már nem csak a hajósok problémája: mindenkit érinthet a Duna drámai vízszintje

Ez már nem csak a hajósok problémája: mindenkit érinthet a Duna drámai vízszintje

Minden európai folyón gondot okoz az alacsony vízállás, az áruszállítás szempontjából fontos Rajna és Duna legnagyobb részén gyakorlatilag ellehetetlenült a teherhajózás – mondta el az InfoRádióban a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke. Bencsik Attila hangsúlyozta: csak azokon a folyószakaszokon tudnak közlekedni a hajók, ahol vízlépcsőt építettek.
 

Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Aszódi Attila: tartós megoldás lehet Paksnál az épített fenékküszöb

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

VIDEÓ
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.14. péntek, 18:00
Major Róbert
rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban a legnagyobb dunai kikötő, Zelenszkij egy titokzatos tervről beszélt - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lángokban a legnagyobb dunai kikötő, Zelenszkij egy titokzatos tervről beszélt - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Az éjszaka folyamán Oroszország támadást hajtott végre az izmajili kikötő területén Odessza megyében, károkat és tüzet okozva - közölték az ukrán hatóságok a Reuters szerint. A román határ közelében fekvő Izmajilben található Ukrajna legnagyobb Duna menti kikötője, amely gabonát és egyéb árukat kezel. Kijevnek és a nemzetközi partnereinek van egy közös terve arra, hogy Moszkvát a háború befejezésére kényszerítsék - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő tegnap. Zelenszkij szerint a terv a Vlagyimir Putyin orosz elnökre nehezedő nyomáson alapszik - írja a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor a legolcsóbb Mexikó? Eláruljuk, mikor érdemes Mexikóba utazni

Mikor a legolcsóbb Mexikó? Eláruljuk, mikor érdemes Mexikóba utazni

Mexikói utazást tervezel? Mutatjuk, mely hónapok lehetnek olcsóbbak, mikor jobb az idő, és mire figyelj foglalás előtt.

BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians told to leave homes in village where Israeli settlers besieged houses

Palestinians told to leave homes in village where Israeli settlers besieged houses

The mayor of Qusra says Israeli troops have been telling families to leave their houses, using some as barracks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 21:50
91 métert zuhant a repülő, droggyanú merült fel a pilótánál
2026. augusztus 13. 21:02
Vitézy Dávid elárulta: már ezekre a településekre is eljuthatunk éjszakai tömegközlekedéssel
×
×