Akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti a paksi fenékküszöb építése – a nap hírei

Akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti a paksi fenékküszöb építése – mondta miniszterelnök a budapesti tájékoztatón. Magyar Péter közölte, a konstrukció akár egy méterrel emelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz-csatornájánál. A fenékküszöb építése megkezdődött Paksnál, és már mindkét bárka készenlétben áll, hogy szükség esetén elsüllyesztésükkel emeljék a vízszintet az erőműnél.

Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására – olvasható a kormany.hu honlapon. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válságalapjából mintegy 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis- és közepes gazdaságok védelmében.

Új elnökhelyettest választott az Alkotmánybíróság. Czine Ágnes alkotmánybíró szeptembertől lesz az Alkotmánybíróság elnökhelyettese.

Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. A szervezet közölte, hogy az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is.

Még senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként az MNB-botrány ügyében. A tavaly február óta tartó nyomozásban eddig csak tanúmeghallgatásokat tartottak.

A Fidesz újbudai frakciója kizárta a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt. A politikus közölte, tiszta a lelkiismerete, nem adja vissza a mandátumát, függetlenként folytatja munkáját. A frakció indoklása szerint a kizárásra azért volt szükség, mert Balogh Péternek és hozzátartozójának érintettsége is felmerült Király Nórához, a Fidesz csepeli jelöltjéhez köthető hét civil szervezet támogatásainak ügyében.

Megszületett a jogi megoldás arra, hogy december 24-e már az idén szabaddá váljon – tudta meg az Economx. A Munkástanácsok javaslata a jogi megoldásra már a foglalkoztatást felügyelő szaktárcánál van, és ősszel a parlament elé kerül.

A fővárosi favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgeti a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Budapesten a fővárosi önkormányzat csak a saját területein tudja érvényesíteni a favédelmi szempontokat. A főváros eddig 2500 egészséges fát mentett meg azzal, hogy nem javasolta megadni a tulajdonosi engedélyt fapusztító beruházásnak.

Somogy után Baranya megyében is igazolták a sertéspestist házisertésekben. A drávafoki 34 sertést tartó gazdaságban, valamint a 19 mangalicából álló okorági telepen egyaránt láz, gyengeség, hasmenés, elhullás miatt történt a mintavétel. Az állatokat leölik.

Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában, Pince településen. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett a szőlőt és a gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják.

Romániában leállították az ország egyetlen atomerőművét a Duna alacsony vízállása miatt. A cernavodai létesítmény 2. reaktora sem termel már áramot, az ország pedig már a délelőtti órákban is importra szorult, amire eddig még sosem volt példa. A cernavodai atomerőmű Románia villamosenergia-szükségletének mintegy 20 százalékát fedezi.

Több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban a vízhiány miatt. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését a Cseh Energetikai Művek felmérése szerint. A kis vízerőművek az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5 százalékát biztosították.

Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Baskírföldön található szalavati olajfinomítóra. Az ukrán határtól mintegy 1300 kilométerre található létesítmény Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító és petrolkémiai komplexuma, szénhidrogén-feldolgozó kapacitása évente 10 millió tonna.

Továbbra sem fogad járatokat Catania repülőtere Szicília szigetén a közel egy hete ismét aktív Etna tűzhányó miatt, a forgalomkorlátozást péntek reggel 8 óráig meghosszabbították. Európa legaktívabb tűzhányója péntek óta nagy mennyiségű hamut és izzó kődarabokat lövell.

29 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezték a Boeing gyárat egy 2019-es balesetért. A polgári pert egy ír származású ENSZ-mérnök özvegye indította. A férfi az Ethiopian Airlines járatának 2019. március 10-i balesetében elhunyt 157 ember egyike volt. A gép egyik szoftverének hibája hozzájárult a balesethez.

756 ezer tinédzser fiókját törölte a Meta közösségi platform Ausztráliában, ahol a világon elsőként lépett életbe a tizenévesek számára közösségimédia-tilalom. A Facebook és az Instagram tulajdonosa további intézkedéseket ígért.