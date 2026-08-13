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Nyitókép: GettyImages/Tatiana Sviridova

Kamuházasságokat szervező maffia hálóját szedték szét

Infostart / MTI

Névházasságokat szervező bűnhálózat tagjai ellen emelt vádat az amerikai szövetségi ügyészség szerdán.

A büntetőeljárás megindítását Todd Blanche igazságügyi miniszter, egyben szövetségi főügyész jelentette be, aki az Egyesült Államok történetének egyik legjelentősebb házassági visszaéléssel összefüggő vádemeléséről beszélt.

A tájékoztatón elhangzott, hogy 11 ember szerepel a vádlottak között, mindannyian kínai származásúak és túlnyomó többségük honosított amerikai állampolgár. A nyomozás szerint a társaság tagjai egy évtized alatt összesen több mint ezer álházasságot szerveztek meg, amelyek során többnyire kínai állampolgárok amerikai állampolgársággal rendelkező partnerrel kötöttek névleg házasságot az állandó tartózkodási engedély, azaz zöld kártya megszerzése érdekében.

A bűnhálózat ügyfelei 100 ezer dollárig terjedő összeget fizettek a névházasságok megszervezéséért, az azokban részt vevő amerikai állampolgárok 30 ezer dollárt kaptak azért, hogy nevüket adták az ál-frigyhez.

A látszat kedvéért a szervezők sok esetben lakodalmat szerveztek, a jegyespár közeli kapcsolatát bemutató fotókat készítettek, majd miután a külföldi állampolgár hozzájutott a zöld kártyához intézték a válást.

A nyomozás megállapítása szerint a new yorki központtal működő bűnszervezet az Egyesült Államok számos államában szervezett házasságkötéseket, tevékenységüket 2016-tól egészen idén júlisig folytatták.

Jamie McDonald, New York déli részének szövetségi kerületi ügyésze a tájékoztatón elmondta, hogy a szövetségi hatóságok vizsgálják annak lehetőségét, hogy az álházasságok révén megszerzett zöld kártyákat miként lehet visszavonni.

Az amerikai külügyminisztérium szerdán bejelentette egy munkacsoport megalakulását is, amelynek feladata az úgynevezett születési turizmus megakadályozása lesz. A külügyi tárca és a belbiztonsági minisztérium együttműködésével létrehozott kormányzati szervezet feladat lesz, hogy feltárja azokat az eseteket, amikor külföldi állampolgárok kizárólag annak érdekében igényelnek amerikai vízumot, hogy az Egyesült Államok területén hozzák világra gyermeküket kihasználva az amerikai alkotmány 14. kiegészítése nyújtotta lehetőséget, ami minden az ország területén született gyermek számára garantálja az állampolgárságot - derül ki a közleményből.

A munkacsoport megalakulásának előzménye, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága június végén megsemmisítette Donald Trump elnök tavalyi rendeletét, ami jelentősen szűkítette a születés jogán járó állampolgárságra jogosultak körét arra hivatkozva, hogy egész iparág épül külföldi várandós nők beutaztatására, akik amerikai állampolgárság érdekében töltik a szülésükig terjedő időszakot az országban.

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