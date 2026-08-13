Zelenszkij békejavaslatáról semmit nem tudnak az oroszok – ez történt

Moszkva nem tud semmit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök békejavaslatairól, az Egyesült Államok nem juttatta el azokat Oroszországnak diplomáciai csatornákon keresztül – jelentette ki csütörtökön Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Erről a Portfolio írt.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint korábban olyan sajtóértesülések jelentek meg, miszerint Kijev eljuttatta az ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó javaslatait az Egyesült Államoknak. Rjabkov azonban újságírói kérdésekre válaszolva tagadta, hogy Oroszország bármilyen formában megkapta volna ezeket az elképzeléseket.